Most részben más lesz a tesztelés

Mivel a déli régióban egyedüliként a Dunaszerdahelyi járásban meghaladta a fertőzöttségi szint a kormány által meghatározott 0,7 százalékot, 0,96 százalék volt a pozitív lakosok aránya, a hétvégén újabb mintavételi kör készül a városokban és falvakban. Azokban a járásokban, ahol meg kell ismételni az országos szűrést, csak az új igazolvánnyal nyernek felmentést a kijárási korlátozás alól a lakosok. Tehát a Dunaszerdahelyi járásban a múlt hétvégén elvégzett teszt negatív eredménye a második kör után már nem jelent majd kivételt a szabályok alól. Annak, aki pozitív eredménnyel tíznapos karanténba került az első körben, most nem kell részt vennie a tesztelésen, mivel még tart az elzárás. Annak, aki az első körben negatív volt, de pozitívként kerül ki a második körből, tíz napra karanténba kell vonulnia.

Ha valaki a jövő héten a zöld zónából pirosba utazik, tehát például a szomszédos járásokból a Dunaszerdahelyi járásba érkezik, annak szüksége van az aktuális teszt eredményre, vagyis el kell mennie a második fordulóban teszteltetni. Például egy Dunaszerdahelyen dolgozó, vagy ott vásároló nádszegi lakosnak a szabad mozgáshoz szüksége lesz a második fordulóban megszerzett negatív eredményre, amit a hétvégén a dunaszerdahelyi járásbeli tesztelőhelyek valamelyikén szerezhet be.

Dunaszerdahelyen a múlt heti 16 helyett 17 tesztelőállomás lesz. A Jilemnický utcai alapiskolában két pontot alakítanak ki, a Karcsai úti közösségi központban szombaton tesztelik a roma közösség tagjait, az ollétejedi közösségi központban pedig csak vasárnap vesznek majd mintákat. Továbbra is elérhető lesz az autós tesztelési pont a termálfürdő parkolójában. A lakosok a covds.sk oldalon online is figyelhetik, hol mennyi a várakozási idő, így megelőzhető lehet a hétvégihez hasonló torlódás.

Nagymegyeren ismét követhető az önkormányzat honlapján, hogy mekkora a sor, de figyelmeztetnek, hogy rövidebb ideig tart majd nyitva a városszerte kialakított hét tesztelési pont: 8-tól délig, délután 1-től 5-ig, majd fél 6-tól este 8-ig üzemelnek az állomások. A szünetek előtt fél órával végzik el az utolsó törletet.

Somorján is ugyanott alakítják ki a tesztelési pontokat, ahol az előző hétvégén is voltak állomások. „A napokban újabb megbetegedéseket észleltünk a városunkban, mégpedig olyan személyeknél, akiknek a hétvégi tesztje negatív volt” – Orosz Csaba polgármester az önkormányzat honlapján ezzel is buzdítja a lakosokat arra, hogy rész vegyenek az újabb körben. Somorján szerdától fertőzés miatt zárva tart a városi hivatal.