Molesztálta saját lányát az egyházi alapiskola pedagógusa

Aranyosmarót | A gyanú szerint a saját lányát molesztálta a helyi egyházi alapiskola egyik pedagógusa. A rendőrség szexuális erőszak miatt indított vizsgálatot az ügyben, a férfi felmondott az iskolában. A 15 éves lányt ideiglenesen elvették a szülőktől.

Értesüléseink szerint a lány először egyházi személyekhez fordult, ők azonban arra intették, bűn volna, ha feljelentené az apját, inkább imádkozzon érte. Végül az iskolában hittant tanító paphoz fordult, aki értesítette az illetékes családügyi hivatalt.

Marta Lazúrová, a Don Bosco Egyházi Alapiskola igazgatója azt mondta lapunknak, semmiről nem tudott és soha nem gyanakodott volna pont erre a pedagógusra: „A gyerekek imádták, úgy tudtam, példás keresztényi életet él. Négy gyereket nevelnek a feleségével, soha nem volt vele semmi gond, de amikor az ügy kipattant, már három hete betegszabadságon volt. Előtte a családügyi hivatal kért tőlünk véleményt a kislány jelleméről és magatartásáról, de ebben sem találtam semmi furcsát, gondoltam, valami támogatást igényelt a család” – mondta.

Elvették a szüleitől

Közben a férfi, aki nyolc éve tanított az iskolában, kérte munkaszerződése felbontását. Értesüléseink szerint azzal az indoklással, hogy nem akar ártani az intézménynek. Vádat még nem emeltek ellene, egyelőre folyik a vizsgálat, de a rendőrség nem tájékoztat a részletekről. „Tekintettel az ügy érzékeny mivoltára és a gyerek lelki egészségének védelmében, amíg a vizsgálat folyik, nem fogunk részleteket elárulni” – mondta Renáta Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A családügyi hivatal sem erősítette meg, hogy a kislányt valóban elvették-e a szülőktől, de mint megtudtuk, hasonló esetekben ez a standard eljárás, hogy a tettes ne tudja megfélemlíteni és befolyásolni az áldozatot. A vizsgálat során azt is pszichológus szakértők mérik fel, hogy a család többi tagja – ez esetben az anya és a testvérek – tartanak-e attól, hogy ha elmondják az igazat, őket is bántalmazni fogja az apa.

A püspökség tájékozódik

„Erősen vallásos családról lévén szó, az is fontos szempont lehet, hogy a szégyentől, a társadalmi megbélyegzéstől félnek, és ezért nem mernek beszélni a történtekről. De az is lehet, hogy nem is akartak tudomást venni róla. Ez a védekező mechanizmus nagyon gyakori, de egész életre szóló komoly lelki terhet jelent” – magyarázta a családügyi hivatal egyik kurátora.

Az alapiskola fenntartója, a nyitrai püspökség egyelőre nem foglalt állást az ügyben.

„Tájékozódni fogunk. Amíg nem tudunk biztosat, addig mindenkire, erre a pedagógusra is érvényes az ártatlanság vélelme” – mondta Miroslav Lyko, a püspökség szóvivője.