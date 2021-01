Mindössze tíz centiméternyi hó hullott, de szinte így is teljesen megbénult tőle Kelet-Szlovákia

Az első fennakadásokról a poprádi városi hivatal értesítette a lakosokat, a város honlapján több figyelmeztetést is kiadtak a kora reggeli órákban. „A városban és annak környékén a legrosszabb a helyzet, az utakat öt-tíz centiméter vastagságú hó borítja. A városban már a kora reggeli órákban 20–25 centiméteres vastagságú hótakaró alakult ki” – olvasható a városi portálon. Poprádtól délkeleti irányba haladva az ország második legnagyobb városában, Kassán is rengeteg fennakadást okozott az utakon a havazás. Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőr-főkaptiányság szóvivője szerint a magasabban fekvő területek, köztük a Kassa és Tőketerebes közti Dargói-hágón már hajnalban járhatatlanok voltak, ezért a szakaszt mindkét irányban lezárták az autósok előtt. „A hágó lábánál több kamion is keresztbe fordult, ami miatt hosszú sorokban kígyóztak az autósok. Van, aki már több órája ott várakozik” – közölte lapunkkal délelőtt kilenckor Ivanová. A szóvivő elmondása szerint hasonló volt a helyzet a Dobsinai dombon és a Szalánci-hágón át vezető főútvonalon is, ezekben a pontokban is hosszú kocsisorok alakultak ki az útlezárások miatt.

Keresztbe fordult buszok

A havazás a városi forgalmat is jócskán megbénította. Kassán átlagosan 15-20 percet késtek a Városi Tömegközlekedési Vállalat (DPMK) autóbuszai, a legnagyobb gondot a magasabban fekvő városrészeken, köztük a Dargói hősök lakótelepen közlekedő buszoknál regisztrálták.

„A kollégáimmal figyelemmel követjük a helyzetet, tudomásom szerint a délelőtti órákban egyetlen baleset sem történt” – jelentette ki Vladimíra Petrušová, a DPMK szóvivője. Anna Terezková, a Kassai Megyei Önkormányzat szóvivőjének tájékoztatása szerint a megyei önkormányzat alatt működő útkarbantartó vállalat összes mechanizmusa a kerületbeli utakon van. „Az utaz szórását már tegnap este, a havazás beállta előtt megkezdtük. Mivel a Kassai kerületben I. fokú riasztást adtak ki az erős havazás miatt, a megyei önkormányzat külsős, szerződtetett vállalatainak mechanizmusai is besegítenek az utak takarításában” – közölte Terezková.

A meteorológusok figyelmeztetnek

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szakemberei szerint az elkövetkezendő 24 órában akár 20–25 centiméternyi hó hullhat, ezért a Poprádi, Bártfai, Eperjesi, Varannói, Homonnai, Gölncibányai és Kassai járásban továbbra is másodfokú riasztás van érvényben. A keleti országrész fennmaradó részében elsőfokú riasztást adtak ki a havazás miatt.