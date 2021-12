Február 26-ig lehet megtekinteni a múzeum legújabb, Mi rejlik a ruha alatt? című kiállítását, amelyet december 15-én nyitottak meg online formában. A koronavírus-járvány ideje alatt erre többször volt példa, a hatályos rendelkezések miatt ismét ezt a megoldást választották a múzeum dolgozói. A lévai Barsi Múzeum, a Galántai Honismereti Múzeum és magánszemélyek gyűjteményéből származó melltartókból, alsónadrágokból, harisnyákból, fűzőkből és a fehérnemű egyéb típusaiból készült a tárlat. “Eredeti darabokon és eredeti minták alapján készült replikákon mutatjuk be az alsó ruházatot a 19. század közepétől a 20. század közepéig. Vannak olyan abroncsok, alsószoknyák, amelyeket majd fel is lehet próbálni, ha a járványügyi korlátozások ezt újra megengedik. Nemcsak múzeumpedagógiai programként lehet részt venni majd, hanem egyének is megtekinthetik, felpróbálhatják a kiállított darabokat. Számos érdekességgel készültünk, vannak korzetek, alsónadrágok, betétek, pizsamák, hálóingek, női és férfi darabok egyaránt” - mondta el Pukkai Judit múzeumpedagógus. A kérdésre, hogy kinek ajánlja a tárlat megtekintését, nevetve válaszolta, hogy bárkinek, aki be akar lesni a szoknyák alá. Az alsó ruházat története szövegpaneleken követhető végig, illetve fotókkal, grafikákkal egészítették ki a kiállított tárgyakat. Az érdeklődők a múzeum web- és közösségi oldalán tájékozódhatnak arról, hogy mikor látogatható a kiállítás, illetve az oldalakon feltüntetett linken keresztül nézhetik újra a megnyitót.

