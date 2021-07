VIDEÓ: Megvonták tőlük a támogatást, ismét kikerültek a transzparensek a vágvecsei körforgalomhoz

A vártnál kevesebben csatlakoztak az aktivisták felhívásához, mivel sokan csak aznap értesültek az eseményről. Jozef Belický, Vágsellye polgármestere, Jana Nyitrayová hivatalvezető és Marián Krištof rögtönzött sajtótájékoztatót tartottak a körforgalomnál.



„Kevés olyan város van Szlovákiában, ahol naponta 28 ezer gépkocsi halad át az utakon. A Vágsellyét a Vágvecse városrésszel összekötő híd a sűrű teherforgalom minden rendkívül rossz állapotban van, a tavaly ősszel végzett diagnosztikai felmérés alapján az 1977-ben épített hidat a veszélyességi skála ötödik fokozatába sorolták” – hangsúlyozta Belický. A Szlovák Útkezelőség megszüntette a közbeszerzési eljárást a vágsellyei elkerülőúttal kapcsolatban, és várhatóan csak 2022-ben pályázhatnak újra a nagyszabású töbmillió eurós beruházásra. A város vezetése szerint már minden el volt rendezve és előkészítve ahhoz, hogy a kerülőút, amelyért több mint egy évtizede harcolnak az itt élők, végre megépüljön.



A kerülőutat eredetileg az Integrált Infrastruktúra Operációs Program támogatásából építették volna meg, végül mégis levették a nemzeti programok listájáról.



A munkáltatók, az áruellátással foglalkozó cégek és a gyorsmentősök is egyre átjárhatatlanabbnak érzik a járási székhelyet, ahol a gyakori forgalmi dugók miatt rendszerint több mint félórás, időnként ennél is hosszabb a várakozási idő a hídnál és a bekötőutakon. Jozef Belický a sajtó munkatársainak adott interjúban elmondta, időben sikerült elintézniük az építési engedélyt a kerülőút első három kilométerére is, mégis indoklás nélkül megvonták tőlük a támogatást. További részletek lapunk nyomtatott számában.