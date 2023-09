Megújult a nemesócsai iskolakonyha és az óvoda is

Az új tanév kezdete egyben két fejlesztés átadásával is járt Nemesócsán. Egyrészt jelentősen megújult az iskolakonyha épülete. A nyílászárok cseréjén túl elvégezték a hőszigetelést, emellett pedig napelemekkel is felszerelték az épületet. Az utóbbi technológia segítségével megtermelt áramot visszaküldik a szolgáltatónak, amit az ki is fizet. A fejlesztéshez az Envirofondtól kaptak támogatást 187.468 euró értékben. Lapunknak nyilatkozva Válek Iván (független) polgármester elmondta, a belső terek renoválása egyelőre elmaradt, ám a közeljövőben erre is terveznek benyújtani egy pályázatot. Ezáltal tudnák lecserélni a konyhagépeket, ill. újracsempézni a felületeket. Mindenképp szeretnének beszerezni egy konvekciós sütőt, amely energiahatékony módon működik, s számos munkafolyamatot tenne egyszerűbbé. „Ha ez sikerülne, akkor lényegében ez az épületünk is teljesen felújulna“ – tette hozzá.

A tanévnyitó második átadója már az óvodában zajlott. Ez az épület már 2018-ban átesett egy nagy ráncfelvarráson, ezért itt ha úgy tetszik, lépéselőnyben van az önkormányzat az iskolakonyhához képest. A pályázatuk osztálybővítésre vonatkozott, de emellett felújultak a szociális helyiségek és a játszótér, valamint sóbarlangot alakítottak ki, és kicserélték a járólapokat. Ez azért is fontos, mert a nemesócsai óvoda egyfajta gyűjtőintézmény, vagyis a környező településekről is járnak ide gyerekek. Emiatt gondot okozott a helyszűke, a legfontosabb azonban az volt, hogy a községbeli szülők elégedettek legyenek. „Elég magas nálunk az óvodai helyek iránti igény. Tavaly és azelőtt is voltak páran, akiket nem tudtunk felvenni“ – magyarázta Válek. Ez a veszély most már sokkal kevésbé fenyeget, úgyanis 15 gyermekkel tudnak az eddigieknél többet fogadni, így összesen 81-en járhatnak a község óvodájába. A fejlesztésre összesen 199.418 euró vissza nem térítendő támogatást kaptak állami és uniós forrásokból, az EU-s hozzájárulás mértéke pedig 178.427 euró volt.