Megújul a Selye Gimnázium több mint 110 éves épülete

„A megyei önkormányzat még 2017-ben hagyta jóvá a beruházási szándékot, és az idei, valamint a jövő évi költségvetéséből találta meg rá a szükséges összeget” – tudtuk meg Andruskó Imre igazgatótól. A felújítás magába foglalja a fűtési és világítási rendszer korszerűsítését, a nyílászárók cseréjét, a tornaterem hőszigetelését, valamint az épület díszítőelemeinek cseréjét. Az iskola 1907-1908-ban épült, a mostani lesz a legkiterjedtebb felújítás, amin átesik. 2005-ben volt padlástér beépítése, ahol hét termet alakítottak ki, két éve tették rendbe az udvart, a sportpályákkal, ezúttal pedig az egész épület megújul. Bár nem műemlék, de műemlékvédelmi zónában fekszik, ezért szigorú előírások vonatkoznak rá. Meg kell őrizni az épület külső megjelenési formáját, éppen ezért a faablakokat nem cserélhetik műanyagokra, csak faablakokra, elmarad a hőszigetelés, a régi, málladozó díszítő elemeket pedig újraöntik és visszakerülnek a falakra. Két évvel ezelőtt az épület homlokzata balesetveszélyes állapotba került, akkor ezen a részen rendbe tették a díszítő elemeket és átfestették a falakat. Az ablakok viszont a régiek maradtak, amelyeket most szinték kicserélik. „Az épületnek 60 cm vastag falai vannak, ezért a szigetelés nem annyira nélkülözhetetlen, az ablakok cseréjétől azonban így is komoly energia-megtakarítást remélünk. A megspórolt összeget eszközfejlesztésre tudjuk majd fordítani” – magyarázta az igazgató. Nemrégiben egy külső „tantermet” is kialakítottak az iskola udvarán, ahol nagy melegben is kellemes környezetben tarthatnak olyan tanórákat a tanárok, amelyekhez nincs szükség táblára, tantermi körülményekre.

A Selye János Gimnáziumnak a most véget érő tanévben 562 diákja volt, 121-en ballagtak és ugyanennyi a beíratottak száma is. A 2019/20-as tanévben 5 első osztály nyílik, egy a nyolcosztályos képzési formában 22 tanulóval, és 4 a négyosztályos képzésben, 99 tanulóval. Az iskola hosszú évek óta Nyitra megye legjobbjai közé tartozik, az utóbbi két évben a tanulmányi versenyeredmények alapján az első, a sporteredményeket tekintve a második, illetve harmadik helyen végzett.

„A kivitelezővel egyeztetünk majd a munkálatok menetéről, az elsődleges szempont a diákok biztonsága lesz” – tette hozzá Andruskó Imre.