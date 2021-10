Megosztó az éjjeli, hangos zene

Az elmúlt nyáron Pered közösségi oldalán többször indult vita arról, hogy egyes szabadtéri rendezvények hangereje rendkívül zavaró, olykor elviselhetetlen volt némely lakos véleménye szerint. Előfordult, hogy a szomszédos Zsigárdon is hallani lehetett a zenét a hajnali órákban.

Kinek van igaza?

Voltak olyan bejegyzések, amelyekben személyeskedő, sértegető hangnemben estek egymásnak a vitapartnerek. Általában kétféle vélemény jelent meg. Az egyik tábor amellett állt ki, hogy mindenki volt fiatal, addig örüljenek a lakosok, amíg lehet bulizni és nincsenek betiltva a rendezvények, azt az egy éjszakát ki lehet bírni, amikor szól a zene. A másik - sokkal visszafogottabb - vélemény az volt, hogy aki nem vesz részt a rendezvényeken, az szeretné, ha a rendezvényszervezők tekintettel lennének rájuk és olyan hangerőt állítanának be, amely mindenki számára elviselhető. A képviselő-testület szeptemberi ülésén is szóba került a téma. Felmerült, hogy lehet-e a hangerő szabályozására helyi rendeletet kiadni. Agócs Kőrösi Ildikó, Pered polgármestere az ülésen elmondta, utánajárt a törvény adta lehetőségeknek, de azok alapján a regionális közegészségügyi hivatalok hatásköre, hogy ellenőrizze a hangerőt, helyi rendeletet erre nem lehet kiadni. Az önkormányzat annyit tud tenni az ügyben, hogy figyelmezteti a rendezvényszervezőket az előírások betartására.

Ugyancsak a közösségi oldalon indult nemrégiben párbeszéd arról, hogy Vágsellyén az egyik töltőállomás közelében a lakótelepen évek óta rendszeresen történik csendháborítás. Az egyik lakos arra panaszkodott, hogy minden pénteken és szombaton éjszaka a benzinkútnál gyűlnek össze többen és hallgatják a zenét a leparkolt autókból olyan hangosan, hogy a közelben lakók nem tudnak aludni. A párbeszéd egyik résztvevője kifogásolta, hogy hiába jelentik a városi rendőröknek rendszeresen az ilyen eseteket, nincs előrelépés a probléma megoldásában. A nevét nem vállaló érintett kifejtette, a napokban kérvényt küldtek a városi hivatalhoz azért, hogy a város vezetése tegye meg a szükséges lépéseket a töltőállomást üzemeltető felé. Amennyiben nem járnak sikerrel, szeretnének panaszt tenni, esetleg petíciót írni.

Alsószeli polgármestere, Kovács Lajos nem tud róla, hogy a környező falvak valamelyikében elfogadtak volna a hangerő szabályozására rendeletet. Úgy véli, értékelni kell a rendezvények szervezőinek munkáját, hiszen hatalmas munka bármilyen kulturális rendezvényt lebonyolítani, ezért mérlegelni kell, mi a fontosabb. A régió legnagyobb fesztiválját, az Alsószeli Jurtanapokat a falu közepén szervezik rendszeresen. A polgármester tud olyan, a szomszédban lakó helyi lakosokról, akik a fesztivál hétvégéjén elmennek otthonról, mert zavarja őket a hangerő. Ugyanakkor több ezren fordulnak meg azon a hétvégén Alsószeliben a színvonalas rendezvény végett.

A jóindulaton múlik

Pleva Tamás hangtechnikus eddig senkitől sem kapott egyértelmű választ arra, mi az a pontos érték, amit be kellene tartani a rendezvények hangosításakor. “A rendőrök sem tudják megmondani, mekkora hangerő megengedett 22 óráig és utána. Előfordul, hogy használnak zajszintmérő berendezést, de nem minden esetben. Ha meg is mérik a hangerőt, nem tudják megmondani, mihez kell viszonyítani az értékeket. A másik probléma, hogy a mérőeszközöket évente kalibrálni kellene, de az erről szóló igazolással sem rendelkeznek minden esetben a rendőrök” - fejtette ki Pleva Tamás. A hangtechnikus elmondta, idén második alkalommal vett részt a nyitrai főiskolások gímesi gólyatáborában hangosítóként, amelynek helyszíne természetvédelmi területen van. “A rendezők engedélyt kaptak a környezetvédelmi hivataltól a tábor megszervezésére, illetve hajnali 1 óráig zenés szórakozásra. Ott is kérdeztem, mennyi decibel lehet a felső érték, de nem tudtak válaszolni” - tette hozzá. Elmondta, a rendőrök elsősorban azt ellenőrzik, hogy van-e a rendezőnek engedélye a rendezvény megszervezésére. Vannak olyan esetek, hogy csak figyelmeztetik a hangtechnikust, hogy vegye halkabbra a hangerőt, de előfordulnak büntetések is, vagy teljesen leállítják a rendezvényt. Elismerte, hogy az egyre jobb minőségű technikai felszerelések lehetővé teszik, hogy egyre nagyobb legyen hangerő és van is ilyen igény az emberekben, a rendezvényszervezők általában kérik, hogy minél jobban lehessen hallani a zenét. Úgy véli, az emberi természet változik ebbe az irányba. Általában úgy állítja be a hangerőt, hogy a hangforrás közelében is élvezhető és kellemes legyen, így elkerülhető az, hogy a rendezvényhelyszín közelében élők panaszt tegyenek.

A hivatalos álláspont

Katarína Tináková, a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal igazgatója hangsúlyozta,

az utcai, szabadtéri rendezvények esetében a községnek egyrészt biztosítania kellene, hogy a hangerő ne lépje túl a törvényben megadott megengedett értéket, másrészt helyi rendeletben fogadhat el további intézkedéseket a rendezvények feltételeiről.

“Abban az esetben, ha előfordul olyasmi, hogy a lakosoknak zavarja a nyugalmát a szabadtéri programok hangereje, az illetékes regionális közegészségügyi hivatal az előzetes bejelentés alapján közbeléphet, vagyis kimehet az adott rendezvényre és a helyszíni mérések alapján megállapíthatja, hogy túllépték-e a megengedett értéket vagy nem. Munkatársaink akár anonim bejelentés alapján is kimennek a bejelentett helyszínekre ellenőrzés céljából. A megengedett hangerő és a mérések pontos feltételeit az egészségügyi minisztérium 2007-es évi 549-es számú rendelete szabályozza” - tette világossá a hivatal igazgatója.