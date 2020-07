Megnyílt az új turisztikai látogatóközpont Dunaszerdahelyen

Van érdeklődés a Csallóköz idegenforgalma iránt, ezt igazolja a július elején megnyílt turisztikai információs iroda forgalma is. A cseh turisták a kerékpárutakra is kíváncsiak, és a helyi lakosokkal együtt a szuveníreket is keresik.

Dunaszerdahely | Van érdeklődés a Csallóköz idegenforgalma iránt, ezt igazolja a július elején megnyílt turisztikai információs iroda forgalma is. A cseh turisták a kerékpárutakra is kíváncsiak, és a helyi lakosokkal együtt a szuveníreket is keresik.

Két hete tart nyitva a látogatóközpont Dunaszerdahely Fő utcáján. Az irodában tájékoztatják az érdeklődőket a régió idegenforgalmi lehetőségeiről, megkapják a Csallóköz térképét, megtudhatják, milyen programok vannak a térségben, tippeket kapnak arról, hogy merre kiránduljanak, és szuveníreket is kínálnak.

„A turisták célirányosan érkeznek hozzánk, tudják, mit szeretnének,

ahhoz keresnek információs anyagot, térképet, ezt kiegészítjük azzal, hogy mit lehet még az adott helyen, vagy a környéken megnézni. A cseh turisták nagyon kedvelik a turisztikai bélyeget, az itteni lakosok pedig az ide látogató ismerőseiknek vásárolnak emléktárgyakat Dunaszerdahelyről” – tájékoztatta lapunkat Koller Ingrid a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség (OOCR) igazgatója.

A szövetség egy sikeres pályázatnak köszönhetően járás szerte hat információs totemet helyezett ki a népszerű kirándulóhelyeken. Az interaktív táblákon folyamatosan tájékoztatják az embereket az aktuális programokról. A szövetség tizenhat tagját a régióbeli városok, néhány falu, a turisztikai látványosságokat üzemeltető társulások alkotják.

„Mindenki közös célért dolgozik, azért, hogy az ide látogató turista jól érezze magát.

Minél színesebb programot tudunk kínálni a látogatóknak, annál több időt töltenek a régióban, és ez mindenki számára hasznos” – folytatta Koller Ingrid utalva arra, hogy igyekeznek minél több látványosságról tájékoztatni az ide érkezőket.

Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere a látogatóközpont ünnepélyes megnyitóján azt is kiemelte, hogy az új irodával a régiók közötti együttműködést is erősíteni tudják. „Helyet kap a Kisalföld képviselete is, és itt lesz az Arrabona Európai Területi Együttműködési Csoportosulás irodája is” – vázolta a polgármester.

Somogyi Gábor a dunaszerdahelyi Thermalpark igazgatója, az OOCR elnöke hangsúlyozta, a turisták mellett a helyi lakosok tájékoztatására, kiszolgálására is odafigyelnek.

Idén a belföldi turizmusra irányul majd nagyobb figyelem, Koller Ingrid szerint ez Dunaszerdahelyen is tapasztalható. „Az emberek keresik az itteni látványosságokat. Népszerűek a fürdők és a dióspatonyi Malkia park is, csakúgy, mint a természeti szépségek, például a dunatőkési, a jókai, vagy a gútai vízimalom, illetve a természetes vizek” – folytatta az igazgató. A kerékpáros turizmus nem csak a régióban élők között népszerű, a cseh turisták is keresik az erről szóló információkat. Koller Ingridtől megtudtuk, hogy a szövetség pályázatok segítségével is próbál támogatást szerezni az idegenforgalom fellendítésére. Azt tervezik, hogy személyesen keresik fel a potenciális turistákat, egy átalakított lakókocsival járnák be a távolabbi régiókat.

„Számos külföldi idegenforgalmi kiállításon vettünk részt, de azt tapasztaltuk, hogy egyre csökken a látogatottságuk, egyre kevesebb az olyan résztvevő, aki valóban érdeklődik a régió iránt, kíváncsi rá, mert még nem ismeri. A vezetőség ötlete volt, hogy ha a turisztikai kiállításokon nem érjük el a célközönséget, akkor keressük fel őket. Különböző helyi rendezvényeken személyes kapcsolatot tudunk felvenni a jövőbeli látogatókkal” – mondta Koller Ingrid. Ezen kívül a győri Arrabona EGTC-vel közös projekten is dolgoznak. Idén a turistaútvonalak fejlesztését célzó pályázatuk nyert támogatást. Ennek köszönhetően új lehetőségeket tárnak majd a látogatók elé. A turistaútvonalak összeköthetik az egyes városok, vagy a régió látványosságait, amelyeket kerékpárról is megismerhet a turista.

A kulisszák adottak a Csallóköz idegenforgalmának fellendítésére, egy megfelelően megszervezett utazással tartalmas élményekben lehet része a kirándulónak, csakúgy, mint azoknak a családoknak, akik idén inkább az országhatáron, illetve a régión belül töltenék el a szabadságukat. Hétfőtől szombatig reggel kilenc és délután hat óra között kérhetnek tanácsokat a dunaszerdahelyi Fő utcán lévő infópontban.