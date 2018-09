Megint vandálok garázdálkodtak Királyhelmecen

Királyhelmec | Alig néhány nappal azután, hogy a bodrogközi város vezetése ünnepélyesen köszöntötte az újszülötteket és szüleiket, ismeretlenek megrongálták a Millennium téren ez alkalomból elhelyezett emléktáblát.

A Gólyahír programban minden évben kétszer tartanak ünnepséget, melyen az előző félévben született gyerekeket köszöntik. A rendezvényen Pataky Károly polgármester mond köszöntőt, majd a helyi óvodások műsora után az újszülöttek kisebb ajándékot és oklevelet kapnak. Ezután a Millennium téren kialakított parkban fát ültetnek, és emléktáblán tüntetik fel a gyerekek nevét. Molnár Ildikó, a Királyhelmeci Városi Hivatal közigazgatási és szervezési osztályának vezetője lapunknak elmondta, múlt szerdán tartották a rendezvényt, de vasárnap reggel már azzal kellett szembesülniük, hogy az emléktáblát megrongálták. Sajnos, idén hasonló vandalizmusra már többször volt példa, ezért a korábban speciális ragasztóval rögzített táblákat már le is csavarozzák. Ez azonban, úgy tűnik, nem állja útját az értelmetlen rombolásnak, mivel az egyik táblát néhány hete eltörték, most pedig egy másikat próbáltak meg lefeszíteni. A tetteseket remélhetőleg most könnyebb lesz kézre keríteni, ugyanis a teret egy ideje térfigyelő kamerával figyelik.