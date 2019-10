Meghalt Bodonyi András

Tornatanár és „egy-négyes”, de volt már nevelő, népművelő, kultúrház-igazgató, zenetanár, vállalkozó, üzlettulajdonos, színházi ember. És természetesen mindig zenész. Nevezték igricnek, énekmondónak, vándordalnoknak, regösnek, Hont megyei Ossziánnak – írta róla lapunkban Forgács Miklós, a vele készült interjú bevezetőjében. Bodonyi András az utóbbi kilenc évben a Csavar Színház tagjaként járta az országot és a Kárpát-medencét. Muzsikált egyebek mellett az Asszooony!!! című mese-összeállításban, Csokonai Vitéz Mihály Dorottya, avagy a dámák diadalma a fársángon című művéből készített adaptációban, Arany János A nagyidai cigányok című színpadi játékban és Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művének feldolgozásában.

„Imádok menni, de mindig másfelé, még a munkahelyeimre is igyekeztem minden nap más és más úton eljutni” – mondta az említett interjúban. Gyűjtött népdalokat – főleg az Ipoly mente dallamait –, hegedült és gitározott lakodalmakban, fesztiválokon, de még tábortűznél is, és a népdalok mellett saját szerzeményeit is játszotta, énekelte, amelyek közül a Felvidéki himnusz aratta a legnagyobb sikert. Temetése október 5-én, szombaton lesz az ipolysági temetőben 15 órakor.