Megbénult a közlekedés a Vág-hídon

A napokban folyamatosan több kilométeres kocsisor torlódik fel a 64-es út Komáromot megelőző szakaszán Kisizsa, Téglagyár és Gyulamajor városrészek mentén. A Vág-híd állapota és a bevezetett sebességkorlátozás miatt az Ógyalla és Izsa irányából érkező gépkocsik csak lépésben tudnak áthaladni a hídon. Egyes beszámolók szerint vannak, akik majdnem egy órán át várakoznak, mielőtt áthajtanának a hídon. Torlódás nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején keletkezik. A hídon, amely Komárom egyetlen bejárata a Vág és Garam köze felől, az elmúlt hónapokban súly- és sebességkorlátozást vezettek be. A tervek szerint jövő évben kezdődik meg a felújítása.

Több száz vélemény érkezett a közösségi média oldalain azokra a hírekre, amelyek a dugókról és a híd állapotáról szólnak. Többen állítják, csaknem egy órán át álltak a dugóban, és a munkából is elkéstek a torlódás miatt. Egyre többen vetik fel a tüntetés ötletét is. Az ügyben több illetékes szerv véleményét is kikértük.

Karolína Ducká, a közlekedésügyi minisztérium szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy az aládúcolás kivitelezőjével a tervek szerint még e hónapban alá kellene írni a szerződést, az aládúcolásra pedig minden bizonnyal jövő év tavaszán kerül sor.

Renáta Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője arra a kérdésre, hogy a rendőrség milyen módon tervezi a közlekedési helyzet normalizálását, azt válaszolta, a híd állapotáról és javításáról az állami közútkezelő vállalat gondoskodik, s a vállalat lépéseitől függ a közlekedési helyzet alakulása. A közútkezelőtől lapzártánkig nem érkezett válasz.



Csenger Tibor (MKP), Nyitra megye közlekedési bizottságának tagja is csak később reagál.



Az illetékes szervek a hidak állapotát minősítő hetes fokozatú skálán hatosnak, tehát nagyon rossz állapotban levőnek minősítették a Vág-hidat. Roman Žembera, a Szlovák Közútkezelő Vállalat igazgatója és Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi miniszter szeptemberben elképzelhetőnek tartotta, hogy már idén novemberben megvalósuljon a híd aládúcolása, amely előfeltétele a teljes felújításnak és a forgalom normalizálásának.

A mostani gondok nem függetlenek Komárom környékének több más közlekedési problémájától sem. A már évek óta veszélyes izsai kereszteződésből a torlódások következtében csak nehezen tudnak kihajtani az autósok. Az egész várost megkerülő elterelőútra pedig az óvatos becslések szerint is még egy évtizedet kell várni.