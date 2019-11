Még több konténer lesz Szencen

Egy kísérleti projekt keretében a szenci kultúrház elé helyeztek ki korábban egy földbe süllyesztett konténert, később a beruházás első szakaszában további tízet. A pozitív visszajelzések után a város vezetése úgy döntött, újabb tíz konténert helyez ki Szenc utcáin. Október végén el is kezdődtek a munkálatok. A város szóvivője, Martina Ostatníková elmondta, elsősorban a közműhá-lózathoz igazodva határozták meg a konténerek helyét, úgy, hogy azok a város minden lakosának nagyjából hasonló távolságban legyenek. Bizonyos helyeken ezért nem a régi hulladékgyűjtő szigetek helyére kerülnek az új, földbe süllyesztettek, viszont sokkal több parkolóhelyet lehet kialakítani. Az új szeméttárolók november végére készülhetnek el. „Azért is választotta a város ezeket a tárolókat, mert esztétikusabbak, mint az eddigiek, az utcaképet is szebbé teszik. Ezen kívül környezetkímélőek és gazdaságosabb a fenntartásuk. A lakosok számára ugyancsak előnyös, hogy a kommunális és a szelektált hulladékot egy helyen lehet elhelyezni” – fejtette ki Ostatníková. Az egyes lerakatokon a konténereket úgy helyezik el, hogy a kapacitásuk a lakosok igényeihez igazodjon. Amióta az első 11 konténert kihelyezték, nőtt a szelektált hulladék mértéke, ugyanakkor felmerültek problémák is. „Megtörtént néhányszor, hogy a konténerek mellett helyeztek el hulladékot, vagy nem oda való dolgok kerültek bele. Ezért információs táblákat helyezett ki a város, hogy mindenki számára világos legyen, milyen szemetet hová kell tenni. Néhány tömbházban a lakók saját költségükön is kihelyeztek ilyen táblákat” – mondta Ostatníková. A földbe süllyesztett konténereket a környezetvédelmi minisztérium környezetvédelmi alapjából finanszírozzák. Szenc azért kapja ezt az illetéket, mert a város kataszterében kommunális hulladéklerakat található. Egy hulladék-gyűjtő sziget nagyjából 20 ezer euróba kerül.