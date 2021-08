VIDEÓ: Medúzák a Csallóközben és a Szigetközben

Nem egyszerű felfedezni a kavicsbánya vizében az áttetsző állatot. A Craspedacusta sowerbyi édesvízi medúza mindössze 2-4 centiméternyi, emberre ártalmatlan élőlény.

Tiszta vízben élnek

Jelenléte magasabb vízhőmérsékletre és jó vízminőségre utal. Az édesvízi medúzák ugyan viszonylag ismeretlenek, mégsem számítanak újdonságnak a vidéken. Az elmúlt években több szlovákiai folyóban, legutóbb pedig a Rimaszombathoz közeli meleghegyi víztározóban bukkantak fel az édesvízi medúzák. Jozef Lengyel zoológus, az Állami Környezetvédelem munkatársa szerint ugyan ritka, de valóban nem egyedülálló a csallóközi megfigyelés. A tóban már évekkel korábban is láttak medúzákat, akkor is ragyogóan tiszta volt a bányató vize, akárcsak most.

Az édesvízi medúzák a a század elején jelentek meg Európában, korábban Londonban fedezték fel az első egyedeket. Az élőlények az emberi tevékenység hatására terjedtek el a kontinensen. Szlovákiában bő fél évszázada, a Duna-ágakban éltek az apró, 2-4 centiméteres állatok, innen a Duna fő folyamába is bekerültek.

Ezt a medúzaszőnyeget idén nyáron Győrnél, a Mosoni-Duna holtágban fotózták. - Képarchívum

A Szigetközben és Győrben

A szigetközi ágrendszer dunakiliti részén évek óta turistacsalogató látványosság az úgynevezett Helenai-tavak egyik belső, kenuval vagy csónakkal egy kis bejáraton megközelíthető, kristálytiszta vizű tavában található édesvízi medúza. Sokan a vízzel együtt tenyerükben fogják, majd visszaengedik az itt különleges, teljesen ártalmatlan, áttetsző, tízforintos nagyságú csalánozót. Külön program a vendégek számára, évek óta kenutúrákat is szerveznek már ide a közeli kempingesek.

Júliusban gyakorlatilag „medúzaszőnyeggel” találkozhatott az is, aki Győrben a Mosoni-Duna holtágán csónakázott. Ekkora mennyiségben ez egyáltalán nem megszokott itt, így sokan megcsodálták a melegebb vizeket kedvelő, a víz felső részén ezrével lebegő állatkát.

Kiss Bartalos Éva

Cséfalvay Attila