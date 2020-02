Márai Sándorra emlékeztek

„A 44. Felvidéki Magyar Matematikaverseny, amely Oláh György nevéhez fűződik, nem új keletű, olyan egyéniségről beszélünk, aki azt gondolom, mindannyiunk számára példaképül szolgálhat. A róla elnevezett verseny nagyon magas színvonalú, mely igazából az elődöntője a Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek, melyen szlovákiai magyar gimnazisták és magyarországi gimnáziumok tanulói vesznek részt. Ez volt az egyik apropója a tegnapi rendezvénysorozatnak, a másik pedig iskolánk névadójának, Márai Sándor születésének 120. évfordulója. Áprilisban van a születésnapja, és úgy gondoltuk, ennek kapcsán már februárban országos szavalóversenyt rendezünk. Elhívtuk az ország legjobb szavalóit, mindenki egy Márai-művel, illetve egy másik szabadon választott szerző művével érkezett. A rendezvénysorozat utolsó és mondhatni zárórendezvénye a Márai tükrei című kiállítás szombati megnyitója, melyen a művész életéhez, munkásságához, műveihez kapcsolódó rajzokat és festményeket mutatunk be” – mondta lapunknak Csurkó Éva, az iskola igazgatója.

Nívós előadás

Elmondta továbbá, hogy a 120 alkotást bemutató kiállítás anyaga nehezen gyűlt össze, azt hitték, nem érik el a szimbolikus számot, de végül mégiscsak sikerült.

„Szerencsére a rajzverseny is legalább olyan jól sikerült, mint a szavalóverseny, hiszen számtalan felvidéki magyar iskolából kaptunk visszajelzést. A Szenctől Nagykaposig érkező szavalók előadásai és a beküldött művészeti alkotások igazán színvonalasak voltakˮ – tette hozzá Csurkó Éva.

Ifjabb Havasi Péter színművész, a szavalóversenyt zsűrizők egyike szerint az alacsony létszám ellenére nagyon jó volt az előadások színvonala.

„Tizenöten jelentkeztek, közülük tizenhárman jöttek el, ez kissé meglepett bennünket. Az előadások intellektusa viszont nagyon magas szintű volt, hiszen a gyerekeknek egy Márai-darabot is elő kellett adni. Aki ismeri a szerzőt, tudja, hogy milyen komoly darabokról van szó. A zsűriző társaimmal azt láttuk, hogy a gyerekek értik a szöveget, jól dolgoznak az anyaggal, sőt a szabadon választott művek többsége is elég komoly tematikájú volt. Én azt hiszem, hogy az ilyesfajta versenyekre nagy szükség van, ugyanis a Márai-szavalóverseny eredeti verziója néhány évtizeddel ezelőtt indult útnak Kassáról. A versenyen mindig nagy nevek zsűriztek, az évek során igazi hagyománnyá vált a szervezése. Véleményem szerint a gimnázium most ezt a folyamatot próbálja újraéleszteniˮ – mondta lapunknak Havasi Péter.

Hiányzó színészképzés

A kassai születésű színművész az Új Szónak azt is elmondta, hogy a hazai magyar színjátszás jövőjével, a fiatal színészcsemetékkel mindenképp foglalkozni kell. „Úgy gondolom, az itt megjelent szavalók egy része biztosan a színpadokon köt majd ki, éppen ezért a hazai magyar színházaknak, a kassai Tháliának és a Komáromi Jókai Színháznak is foglalkoznia kellene a fiatal tehetségekkel. Erdélyben van magyar színészképzés, idehaza nincs. Nyilvánvaló, hogy nálunk viszonylag kevés magyar színház van, ezért nem azt mondom, hogy egy színművészeti főiskolára van szükség, de nem lenne rossz, ha időnként indítanának magyar osztályt – főiskolai szinten. A Tháliának régen saját színészképzője volt, melynek köszönhetően sokan kapták meg azt a lökést, amely később egészen a színházig repítette őket. Persze, ez nemcsak akarat, hanem pénz kérdése is, de ettől függetlenül szerintem ezzel a kérdéssel is foglalkozni kelleneˮ – zárta Havasi Péter.

A versenyek díjazottjai

A Márai tükrei kiállítás versenyének győztesei:

1. Kategória

1. Ferencei Andrea, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

2. Krištóf Romana, Fábry Zoltán Alapiskola, Rozsnyó

3. Tóth Orsolya, Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec Dohányos Evelyn, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

Különdíj:

Madarász Enikő, Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom

2. Kategória

1. Ténai Lucia, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa Makai Orsolya, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

2. Ferkó Cynthia, Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat Ádám Szabolcs, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

3. Rémiáš Angelika, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

Különdíj:

Legát Adrián, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

Sukola Eszter, Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom

A Márai Sándor versmondó és prózamondó verseny győztesei:

1. Horňák Lili, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa Képeš Lóránt, Buzitai Alapiskola

2. Köteles Lilla, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa Gaboda László, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

3. Mészáros Fatime, Füleki Gimnázium

Különdíj:

Fekete Fanni, Füleki Gimnázium