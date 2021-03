Magyar iskolába járni

Több módon is arra biztatja a szülőket a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), hogy áprilisban magyar tannyelvű iskolát válasszanak a majdani kiselsősöknek.

Komárom | Több módon is arra biztatja a szülőket a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), hogy áprilisban magyar tannyelvű iskolát válasszanak a majdani kiselsősöknek.

„A tudás anyanyelven vésődik be a legkönnyebben és legtartósabban“ – hangzik az első érv az SZMPSZ beiratkozási plakátján. Lapunknak Fekete Irén, a szervezet elnöke elmondta, mindig nagy izgalommal és aggodalommal figyelik az eredményeket, a beiratkozási folyamat előtt és közben pedig állandó kapcsolatban vannak az iskolákkal. „A magyar iskoláink biztosítani tudják azt az oktatást, amelyben az általános műveltség, az idegen nyelvek, a digitális technikai ismeretek ugyanúgy helyet kapnak, mint a vallási és etikai tudnivalók vagy a testnevelés is. A tehetséggondozás mellett a lemaradó tanulók felzárkóztatására is odafigyelnek“ – szögezi le az elnök.

Tanácsadás

Ugyan a járványhelyzet miatt most nem tudnak személyesen találkozni a szülőkkel, de próbálják személyes tanácsokkal ellátni az érdeklődőket – amelybe egyként beletartoznak a beiratkozással kapcsolatos praktikus teendők, másfelől pedig a magyar tannyelvű iskolaválasztás melletti szakmai érvek. „Ennek az első lépcsője az az online előadássorozatunk, amelyet februárban indítottunk el. Úgy gondoltuk, hogy ennek keretén belül meg lehet tartani egy olyan, "Vár az iskola" c. előadást is, amely a szülőket segíti. Nagy örömünkre rengetegen jelentkeztek, március 31-én, 18 órai kezdettel tarjuk meg“ – tájékoztatott Fekete Irén, s hozzátette, Strédl Terézia pszichológus, a Selye János Egyetem oktatója lesz az előadó.

Rendhagyó beiratkozás – ismét

Az egész áprilisban zajló beiratkozás iskolánként más módon zajlik, hasonlóan a tavalyi állapotokhoz. Az egyik lehetőség az online-forma: az iskolák honlapjain letölthetőek a vonatkozó nyomtatványok, amelyeket aztán postai vagy elektronikus úton lehet beküldeni. A másik lehetőség pedig a személyes megjelenést illeti: egy szülő mehet be az iskolába elintézni a formáaságokat, de vinnie kell magával egy arról szóló meghatalmazást is a másik szülő kézjegyével, amelyben szerepel, hogy mindketten az adott iskolába szeretnék járatni gyermeküket. Egyes esetekben elképzelhető az is, hogy a két lehetőséget kombinálják az emberek.

Fekete Irén elmondta, a járványhelyzet okozta kényelmetlenségtől szerencsére teljesen független a szülők döntése – ők ugyanis vélhetően már nyílt napokon vagy valamilyen más úton megismerkedtek az adott intézménnyel.