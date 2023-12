Magas színvonalú minősítést kaptak a komáromi kórház szolgáltatásai – elsőként az országban

A csütörtöki ünnepségen egyszerre adták át a minőségbiztosításra vonatkozó dokumentumot és a kórház legújabb infrastrukturális fejlesztését. Utóbbi összértéke 1,3 millió euró volt, amelyet valójában Nyitra megye részére befizetett bérleti díjból finanszíroztak – a megye ugyanis lemondott arról annak érdekében, hogy az összeget az E pavilon átalakítására fordíthassák. Az épület komplex külső felújításon esett át: homlokzat átépítésén kívül modern hőburkolatot és új nyílászárókat kapott. A pavilonban az aneszteziológiai és intenzív ápolási részleg, ill. a szülészeti-nőgyógyászati és sebészeti osztályok részei, az intenzív sebészeti részleg, valamint a neurológiai ambulancia találhatóak.

Zuzana Dolinková (Hlas) egészségügyi miniszter nagyra értékelte, hogy energiahatékonnyá tették az épületet, ill. azt a szép környezetet, amit a befektetés a személyzet és a páciensek számára teremt. „A mi célunk az egészségügyi minisztériumban az, amit a kormányprogramban is meghatároztunk: ez a felújításokba való befektetés, és az egészségügyi intézmények megújulása, mert ez egy azon dolgok közül, amely megtartja számunkra az egészségügyi dolgozókat“ – fogalmazott a tárcavezető, aki egyúttal megköszönte Nyitra megyének, ill. annak elnökének, Branislav Becíknek a bérleti összeg visszatérítését.

Az AGEL SK igazgatótanácsa részéről Michal Pišoja elnök emlékeztetett: vállalatuk, Nyitra megye és a szaktárca hármasa már több fejlesztést is megvalósított a kórházban. Kiemelte, Szlovákiában elsőként kezdték el a minőségbiztosítási akkreditáció megszerzését, ami nagyon igényes folyamat, de a komáromi intézmény végül sikeresnek bizonyult.

Mivel Branislav Becík nem tudott eljönni, ezért a megyeelnököt Farkas Iván (Magyar Szövetség) megyei képviselő és frakcióvezető képviselte. Hangsúlyozta, a fejlesztés nemcsak Komáromnak és környékének, hanem a tágabb régiónak is javára válik. Keszegh Béla (független) polgármester emlékeztetett, a megyeelnökkel folytatott megbeszéléseiken már a 2022-es önkormányzati választások után felmerült a bérleti díj befektetésének ötlete – az eljárást ráadásul már Léván is alkalmazzák, így Komárom jó példával tudott elöl járni.

A SAK – amely szervezet egyébként tagja az International Society for Quality in Health Care elnevezésű nemzetközi társaságnak – által lefolytatott minőségbiztosítási eljárásról szóló elismervényt David Marx, a szervezet igazgatója nyújtotta át Miroslav Jaškának, a kórház vezetőjének. A cseh szakember arról beszélt, „a történelem ismétli önmagát“, ugyanis több mint 20 éve az AGEL egyik csehországi kórház kapta meg először ezt az elismerést. A minősítés a komáromi intézményben végzett eljárások minőségére és biztonságosságára vonatkozik. A munkát végző bizottság egy olyan független testület volt, amely az elmúlt hónapokban gyakorlatilag az összes, komáromi kórházban zajló egészségügyi szolgáltatást ellenőrizte. Például kíváncsiak voltak a betegek fogadására, informálására és leleteik kiértékelésére. Ezek mellett és többek között a kórház hulladéktárolása, az épületek vagy a válsághelyzetek menedzsmentje is egyfajta átvilágításon esett át. Miroslav Jaška kórházigazgató elmondta, három év után meg kell majd védeniük a minősítést – ill. azt a munkát fogják végezni továbbra is, amit ilyen magas színvonalúnak ítélt a SAK bizottsága.