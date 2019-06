Madártetemek és rengeteg galambpiszok a lakatlan lakásban

Galambok költöztek be egy városközponti lakásba, a rendőrök madártetemeket és töménytelen mennyiségű galambpiszkot találtak a szobákban. Tárva hagyta az ablakokat az eladásra szánt ingatlan tulajdonosnője, ezért költöztek be a kéretlen albérlők.

„Fennáll a fertőzés veszélye a galambpiszokkal, illetve az elhullott madarakkal való érintkezés során. Az ürülék számos fertőző betegséget okozhat. Az ingatlan tulajdonosa nem működik együtt a rendőrséggel. Megtettük a szükséges óvintézkedéseket, hogy a madarak már ne jussanak be a lakásba” – tájékoztatta a nyitrai rendőrség a lakosokat az egyik közösségi oldalon. Eljárás indult a lakás tulajdonosa ellen, amiért veszélyeztette a környezetét, illetve az ott élők egészségét. A második emeleti lakásból a nagy hőségben egyre jobban terjedt a bűz, néhány szomszéd ezért leragasztotta az üres lakás ajtaját. A panaszosok több alkalommal kértek már segítséget. A lakástulajdonos fia, akinek a cége erre a lakcímre van bejegyezve, már néhány hónappal ezelőtt azt nyilatkozta a JOJ televízió riporterének, hogy hamarosan megoldja a problémát. Az ingatlant több mint százezer euróért árulták az egyik hirdetésben. Andrej Vajzer érsekújvári állatorvos elmondta, a városi galambokkal senki sem törődik, holott számos fertőző betegséget hordoznak. „Az ilyen fertőzött lakást mindenképpen alaposan ki kell takarítani, és nem csak azt, hanem a szomszédos lakásokat is, ahová a különféle réseken, nyílásokon áthatolhatnak a vírusok” – mondta Andrej Vajzer. A madárürülék mintegy hatvan fajta fertőző betegséget hordozhat. Ezek közül a legveszélyesebbek a gombás betegségek, amelyek megtámadhatják az ember légzőszerveit, idegrendszerét, vírusos agyhártyagyulladást is okozhatnak.

Fennáll a szalmonella fertőzés veszélye is, amelynek a baktériuma megtalálható a madárürülékben, amely ha szétporlad, akkor a széllel, vagy a szellőző berendezéseken át tovább terjedhet. Egyes vírusok terjesztéséért azok a szúnyogok felelősek, melyek fertőzött galambokkal érintkeztek.