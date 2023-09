Lezárták a gépkocsivezetők elől Érsekújvár történelmi városközpontját (VIDEÓ)

A nemzetközi környezetvédelmi napon különböző országok elektromos autóit mutatták be, a gyártók képviselői hangsúlyozták továbbá, hogy idővel a jövő gépkocsijai a gyártási program mintegy ötven százalékát képezheti. A fedett városi uszoda közelében lévő parkoló területén zenei programokkal, szórakoztató versenyekkel várták a családokat. Az Arriva társaság jóvoltából Flinston és Skusbus fogadta tárt ajtókkal a gyerekeket. Az elektromos gépkocsikon kívül plug-in, azaz tölthető hibrideket mutattak be. A rendezvény társszervezője volt Érsekújvár önkormányzata és a Tin car. A környezettudatos közlekedés iránt érdeklődők megismerkedhettek továbbá a töltőállomások működésével és az elektromos autók töltési lehetőségeivel. Elektromos kerékpáron tehettek próbautat a felnőttek és a nagyobbacska gyerekek a biztonságos utakon. A Dream to play zenekar kétnyelvű zenei műsorát követően a rendezvényen közreműködtek az érsekújvári művészeti alapiskola növendékei. Eközben prezentációk hangzottak el a gyártók részéről. A rendezvényre az Európai Mobilitás Hete keretében került sor a járási székhelyen. A látogatóknak lehetőségük volt beszélgetni az Arriva társaság dolgozóival és az Érsekújvári Városi Rendőrség munkatársaival.