Lesz új játszótér, a régiek sorsa bizonytalan

Vadonatúj, szabadtéri fitneszberendezésekkel és sporteszközökkel is felszerelt, többfunkciós játszóteret épített Párkány a legnagyobb lakótelepen, a Štefánik utcában. A város a kormányhivataltól összesen tizenegyezer eurós támogatást kapott a fejlesztésre, Párkány saját forrásból mintegy négyezer euróval járult hozzá, ezen kívül a tereprendezést, a kavicságyat, a szegélyek kiépítését is saját pénzből fedezték. Máčai Marián, a városháza közlekedési osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy az új játékelemek is a helyükre kerültek, és ha a biztonsági tanúsítványt is megkapják, akkor a játszóteret már a nyári szünidőre át is adhatják.

Szigorú szabályok

„A 2020 januárjától érvényes új törvény nagyon szigorú biztonsági és üzemeltetési feltételeket ír elő, a tanúsítványt például csak erre jogosult, független, állami felhatalmazással rendelkező szerv adhatja ki, úgynevezett beüzemeltetési jegyzőkönyv és biztonsági ellenőrzés után. Ez a tanúsítvány két évre szól és az üzemeltető, tehát a város kétévente köteles újra bevizsgáltatni a játszóteretˮ – taglalta a változásokat az osztályvezető. Az új törvényi rendelkezés szerint a szigorított biztonsági, műszaki szabályok 2021-től már a régi játszóterekre is érvényesek lesznek és csak maga az ellenőriztetés is több száz euróba kerül.

Bezárhatják a régieket

A szigorított jogszabály miatt elképzelhető, hogy a jövőben megpecsételődik a 10–15 évnél régebbi párkányi játszóterek sorsa, mert az ennyire régi, faszerkezetű elemek már semmilyen aktuális előírásnak nem felelnek meg. Ezért vagy teljesen felújítják őket, vagy pedig a hatóság záratja majd be ezeket. Párkányban a Štefánik utcaival együtt összesen négy olyan játszótér van, amelyik teljesíti a jogszabályban foglaltakat. A többi hely és homokozó sorsa bizonytalan. Máčai Marián úgy véli, hosszú távon inkább legyen négy-öt korszerű, igényes, kifogástalan játszótere Párkánynak, mint tíz öreg, lerobbant, balesetveszélyes. Viszont a további fejlesztésekről az önkormányzat hivatott dönteni.

A Štefánik utcai játszótéren többek közt csúszda, játékvár és különféle hinták várják majd a gyerekeket, az ifjúsági részen pedig szabadtéri gyakorlatokra, edzésekre is használható eszközöket vehetnek igénybe a fiatalok. A létesítmény mellé padokat helyeztek ki, megjavítják a közeli lépcsőt, őszre pedig parkosítanak és fákat is kiültetnek.