Lépésről lépésre Virten

Virt egyike a Komáromi járás legkisebb falvainak. A mintegy 300 lelkes település 4 utcából áll. A Zsitva régi folyásából kialakított tó melletti partra telepedett falu helyzetéről Lengyel László (Híd) polgármester számolt be lapunknak.

Felújítások

Az idei év legnagyobb eredménye a községi hivatal és az óvoda közös, emeletes épületének felújítása volt. A folyamat még az előző polgármester idején indult el, akkor pályázat útján a környezetvédelmi minisztériumtól közel 230 ezer eurót kaptak. A hőszigetelésen, nyílászárók és égőtestek cseréjén kívül modernizálták a fűtést is, új kazánt helyzetek el az épületben. A munkálatok egybeestek a koronavírus okozta leállással, ugyanis március elejétől április végig dolgoztak az épületen, a járvány első szakaszában. A polgármester szerint ugyan a mesterembereknek gondot okozott a boltzár, mivel nem mindig tudták könnyen beszerezni a nyersanyagokat, másfelől viszont több idejük volt arra, hogy az épületen dolgozzanak.

A hivatali épületrész melletti udvart már tavaly elkezdték kitakarítani, ahol a talaj elrendezése után felállítottak a szintén múlt évben megvett rendezvénysátort. A füves területen egy kis labdarúgópályát alakítottak ki. A régi virti focipálya jelenleg használhatatlan, így most a hivatal mellett tudnak összejönni a focizni vágyó gyerekek.

Augusztusban esedékes lett volna egy falunap, amellyel megünnepelték volna Virt önállóságának 30. évfordulóját. A fokozódó vírusveszély miatt végül lemondták az eseményt, azonban falugyűlés címen az önkormányzat összehívta a polgárokat, akikkel megbeszélték a falu ügyes-bajos dolgait, valamint közös főzést is tartottak.

Mi van még hátra?

Sürgőssé vált a ravatalozó felújítása is. Első lépésben a tetőzetet szeretnék rendbe tenni saját forrásból, miután rendezték az ingatlan tulajdonjogi viszonyait. Lengyel László szerint komoly fejtörést okoz a januártól esedékes hulladékszeparálási szabályok betartása. Elképzelhető, hogy a falu minden háztartásának komposztálókat szereznének be, és így oldanák meg a zöldhulladék osztályozását, azonban még ezzel sem elfogadható a kormány által meghatározott januári határidő, amely számos szlovákiai önkormányzatnak fejfájást okoz. A másik lehetőség, hogy a hulladékkezelő cégnek több pénzt fizetnek, ha az izsai szemétlerakatnál végeznék el a szétválogatást.

Lengyel László másfél éve vezeti a falut. Mint mondja, fontosnak tartotta behozni a korábbi elmaradásokat, így például rendeződött az önkormányzat pénzügyi helyzete is. Már két alkalmazott is segíti a munkáját félállásban, míg a hivatali idejét egyedül kezdte. A falunak ugyan nincs iskolája, viszont a polgármester fontosnak tartja az óvodát. „A választás előtt sokan attól tartottak, hogy meg fogom szüntetni az óvodátˮ – mondja, majd hozzáteszi: „Hogyan tudok egy falut felépíteni? Csak úgy, hogy biztosítom az infrastruktúrát és az alapellátást, amely miatt a fiatal családok is fel fogják keresni. Most ott tartunk, hogy fiatalok is érdeklődnek az ingatlanvásárlás iránt. Tavaly egy ötgyermekes, idén pedig egy háromgyermekes család költözött hozzánkˮ – zárta a településvezető.