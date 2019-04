Bizonyítékokat keresnek az érsekújvári savas gyilkosság helyszínén, van egy gyanúsított

Az érsekújvári rendőrséget pénteken fél hatkor riasztották. A megtámadott nő maga hívott segítséget, és az Érsekújvári Egyetemi Kórházba szállították.

Ivan Podolský, a kórház szóvivője elmondta, a reggeli órákban hozták be a beteget, akinek az arcát ismeretlen maróanyaggal öntötték le. A maróanyag olyan súlyos károsodást okozott, hogy a beteg belehalt a sérüléseibe.

A kórház vezetése őszinte részvétét fejezte ki a családnak.

A rendőrség az ügyben nyomozást kezdett, bizonyítékokat gyűjt. Ott jártunkkor még rendőrök kutatták át a környéket, hogy nyomokat találjanak. Átnézték a bejáratok elé kihelyezett konténereket is, hogy nem találják-e meg azt az üveget, amiben a maróanyag volt. Később azonban kiderült, hogy a konténereket csak nyolc óra tájban hozták a helyszínre.

A megtámadott nő, aki állítólag egyedül nevelte a gyermekét, a szomszédok elmondása szerint nem abban a bejáratban lakott, ahol az eset történt. A szemközti lakóházban az elhunyt nő édesanyja él, aki azonban az ott jártunkkor nem nyitott ajtót senkinek. Jozef Berlík, aki abban a bejáratban lakik, ahol a hajnali támadás történhetett, elmondta, hogy hat óra után ébredtek, látták az ablak alatt a szétdobált ruhákat az egyik fánál, akkor már két rendőrautó állt a ház előtt. Felesége, Magdaléna Berlíková hozzátette, hogy ő is kutyát sétáltatott a reggeli órákban, de semmi gyanúsat nem észlelt. Már csak annyit látott, hogy a rendőrök egy idős hölggyel hosszasan beszélgetnek arról, hogy nem látott-e idegen férfit a környéken. „Iszonyatos, hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhet ezen a környéken! Még mindig értetlenül állunk a történtek előtt, felfoghatatlan számunkra ez a tragédia“ – tette hozzá Magdaléna Berlíková.

Nem hivatalos értesüléseink szerint a rendőrök már nyomon vannak, és egy komáromi gyanúsítottjuk van, akinek állítólag korábban már volt vitás dolga a megtámadottal, és meg is fenyegette. Jözef Tököly a városi rendőrség parancsnoka elmondta, nagy a felbolydulás a városban, már a Nyitra parti lakótelepen lévő iskolák igazgatói is telefonáltak, hogy a szülők kétségbe vannak esve. Tököly elmondta továbbá, hogy szó sincs arról, hogy valaki hajnalonként megvárná a kutyákat sétáltatókat és minden ok nélkül támadna. Pánikra semmi okuk az érsekújváriaknak, a Folyópart utca egy békés, nyugodt környéknek számít, ahol eddig alig történt kihágás vagy bármilyen támadás.

A maróanyaggal leöntött, életét vesztett harminckilenc éves Adriana F. a komáromi székhelyű V.B.L.H Kft. ügyvezetője volt, a cég különféle szállítási szolgáltatásokat végzett, az egyik üzlettársa komáromi, a másik magyarországi.

Az ügyet a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság vette át, több járással együttműködve dolgoznak az ügyön, a vizsgálat idején nem adnak újabb tájékoztatást. A környéken élők közül néhányan a közösségi oldalakon azt állítják, hogy a nőnek korábban komoly konfliktusai voltak az egykori párjával.