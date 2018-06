Lassan kivághatják az életveszélyes nyárfát

Bős | A közterületen álló fák több házat is fenyegetnek.

Három éve él rettegésben a bősi kikötőben lakó Medei család és néhány szomszédjuk, akiknek házát instabillá vált fák veszik körül. 2013-ban kérvényezték először a bősi önkormányzatnál a nyárfák metszését, illetve kivágását, mind ez ideig hasztalanul. Medei József elmondása szerint az önkormányzat nem válaszolt sem a 2013-ban, sem az idén márciusban beadott kérvényükre, melyet több szomszéddal közösen adtak be, pedig mindkettőhöz csatolták egy fytopatológus szakvéleményét is, amelyet saját költségükön készíttettek el Andrej Bielčik fytopatológussal 2012 februárjában. A többoldalas szakmai véleményezés kijelenti, hogy az egyik hétvégi házhoz legközelebb álló fa életveszélyes. Az ötfokozatú fytopatológiai skálán ez a fa az első, legveszélyesebb besorolási fokozatot éri el, amely kimondja, hogy „a fa statikailag sérült, ami közvetlen vészhelyzetet jelent. Az ember egészségére, életére veszélyes, és jelentős anyagi károkat okozhat”.

Ezért 2012-ben a szakértő azt javasolta, vágják ki. E szakvélemény alapján ez a fa 55 éves, több mint húsz méter magas, gyökereit kikezdte a rothadási folyamat, egyik vastag ága veszélyes szögben hajolt rá a hétvégi házra, ami végzetes is lett, mert egy szélvihar után rázuhant a tetejére, amely beomlott. A helyi lakosok elmondása szerint a hétvégi ház pozsonyi tulajdonosánál ekkor telt be a pohár, 2016-ban saját költségén kivágatta a veszélyes fát. Ez a hétvégi ház most már nincs közvetlen veszélyben, azonban a négylakásos épület, amelyben a Medei család lakik, igen. Elmondásuk szerint, ha keleti szél fúj, inkább kint alszanak a szabad ég alatt, annyira félelmetes a nyárfa recsegése, ágainak ropogása, amely ráhajlik a ház felső emeleti lakásra. Egyik unokájuk megelégelte az állandó félelmet, albérletbe költözött. Az egyemeletes, négylakásos háztömbben a dunai hajózási vállalat szolgálati lakásai voltak. Miután a vállalat megszűnt, a lakásokat a benne lakók megvásárolták, de a házat körülvevő telek közterület maradt. A háztömb a hetvenes években épült, és ekkor telepítették azokat a nyárfákat is, amelyek mára 20–25 méteresre nőttek. A fytopatológus a szakvéleményében azt is kifejtette, mivel a fákat szorosan egymás mellé ültették, ezek szokatlanul magasra nőttek, súlypontjuk kitolódott, és ha erős szél fúj, reális veszély fenyeget, hogy a felső, vastag ágak letörnek. Így ezeket a fákat a harmadik fokozatba sorolta az ötfokozatú fytopatológiai skálán, és javasolta, hogy jelentős visszavágással javítsák stabilitásukat. Írta ezt 2012-ben. Szerettük volna kikérni a bősi önkormányzat véleményét is, de telefonon nem kívántak nyilatkozni, és többszöri e-mailes megkeresésünkre nem reagáltak. Az elmúlt napokban mégis történt előrelépés, a helyi önkormányzat elindította a veszélyes fák kivágásának az engedélyeztetését. Mivel ezek a fák katonai térképeken is jegyzettek, kivágásukhoz többféle engedélyt és speciális technikai eszközöket kell beszerezni.