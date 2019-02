Közösségi kert épül a Timóteus ház udvarán

A kert létrehozásához szükséges anyagiakat pályázat útján teremtette elő a kezdeményező KompAkt csoport.

A környezetvédelem és a környezettudatos életmód népszerűsítése céljából tavaly alakult KompAkt csoport az Általános Hitelbank Alapítványánál pályázott, és „Második élet – Druhý život“ elnevezésű projektje közel 400 nevezés közül került be azon 64 pályázat közé, amelyre szavazni lehetett. A tavaly december 9-én zárult versenyben, Nyitra megyében az általuk benyújtott pályázat kapta a legtöbb szavazatot, aminek köszönhetően 9940 euró támogatásban részesültek.

„A közösségi kertek által olyan közösségi terek jöhetnek létre, ahol az egymástól eltávolodott emberek közös érdeklődés mentén alkothatnak összetartó csoportokat. Ezenkívül egy kis természetközeliséget csempésznek a városi környezetbe, lehetőséget adnak olyan rekreációs munkát végezni, aminek értelmét és eredményét is látjuk – magyarázta Szegi Szabolcs, a KompAkt tagja. – A most készülő kert a permakultúra elveit követi, azaz minimális emberi beavatkozást igényel majd, a természetben zajló ökológiai folyamatokat veszi mintául. Fő szerepe a növények és állatok együttélésének támogatása, harmonikus életközösség kialakítása, természetes módszerek alkalmazása, mint pl. esővízzel öntözés, komposztálás. A kert által a Timóteus Ház lakói mindennapjainak felpezsdítése, a generációk összekötése is megvalósulhat, a későbbiekben ugyanis kisiskolás csoportok is látogathatják.” A szervezők tervei szerint kéthetente szombatonként lesz a kertépítés, összesen négy alkalommal. A közös munkát követően a résztvevők elméleti ismeretekkel is gyarapodnak, előadásokat hallhatnak a permakultúráról, a komposztálásáról, és válaszolt kaphatnak a témában felmerülő kérdésekre is. A kert megnyitását a Komáromi Napok idejére időzítik a szervezők.