Közel duplájára nőtt a kassai magyar óvoda kapacitása

Mivel a Regionális Egészégügyi Hivatal szabványait a kassai magyar óvoda Zsizska utcai épületében nem tudták teljesíteni, az egészségügyi hivatal korábban hatvanról negyvenkilencre csökkentette a gyerekek férőhelyét. „Nagy érdeklődés van az óvodánk iránt, de eddig is előfordult, hogy nem tudtunk mindenkit felvenni, mivel előtérbe helyezütk azokat a gyerekeket, akikről tudtuk, hogy magyar iskolában szeretnének tovább tanulni. Mivel azoknak a gyerekeknek is helyet akartunk biztosítani, akiket a szüleik azért iratták be hozzánk, hogy a nagyszüleik anyanyelvét megőrízzék és tudjanak velük beszélni, még egy épületet kellett találnunk” – tudtatta lapunkkal Harangozó Katalin, a Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatója. A városi önkormányzat mint a magyar óvoda fenntartója támogatásával megkapták a Turgenyev utcában működő óvóda egyik üres pavilonját. „Az épületet lakhatatlan állapotban volt, ezért a helyi önkormányzat besorolt minket az Integrált regionális operációs programba (IROP), melyből közel 230 ezer eurót kaptunk a felújításra. Ha egy kis késéssel is, de elértük célunkat, és az idei tanévben már ebben az épületben is két csoporttal indítottuk a tanévet” – magyarázta az igazgató. A kirendelt helyiség megnyitása előtt hat óvónő három csoportban összesen 49 gyerekkel dolgzott, azonban a bővítésnek köszönhetően most már dupla annyi gyereket tudnak befogadni, illetve tovább négy óvónőnek biztosítanak munkát.

A szlovákokat is ide iratják

„Azt, hogy a tőlünk elballagó ovisok hány százaléka megy magyar vagy szlovák iskolába, képtelenség előre megmondani. A városokban más miatt járatják a gyereket magyar vagy éppen szlovák iskolába vagy óvodába, vagyis nem azért, hogy okosabbak legyenek, hanem inkább a hovatartozásuk miatt. A szülők azért választják a mi óvodánkat, hogy a gyerek már a kezdetektől fogva magába szívja a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a magyar történelmet és a magyar néphagyomány elemeit, és mivel jó preferenciáink vannak, előfordul, hogy olyan szülők is hozzánk iratják be gyerekeiket, akik sem önmagük, sőt még az ő szüleik sem beszélnek magyarul. Ebben persze sokat segít a magyar iskolával való kapcsolatunk is, és pontosan ezért volt már többször is arra példa, hogy a szlovák anyanyelvű gyerek a magyar ovi után a magyar iskolát választotta” – magyarázta Harangozó Katalin, aki szerint az iskola és az óvoda kiválasztásában sok minden szerepet játszik, és pontosan ezért ebből lehetletlen rendszert vagy stasztikát csinálni.

A Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 1953 október 1-jén nyitotta meg kapuit Tarr László igazgató munkájának erdményeket. Az első éven Niezgodzki Józsefné vezetésével kezdődött el a nevelői munka 38 gyerekkel. Az óvoda legelőször a Tűzoltó utcában, utána a Kuzmány utcai alapiskola épületében működött. 1986-ban a Murgas utcába tették át a székhelyét, majd 2004. agusztus 1-től az óvoda vezetősége kényetlen volt átköltözni a 128 éves Zsizska utcai épületbe.