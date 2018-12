Közel 180 településre jutott el a Betlehemi Békeláng

A Betlehemi Békeláng idén jubileumot ünnepel, harmincadik éve járja be Európát. Ezért most Bécs helyett Linzben tartották a lángátadó ünnepséget december 15-én, innét hozták el a szlovákiai magyar cserkészek is a lángot hazánkba. A Betlehemi Békeláng december 16-án kezdte meg felvidéki útját, Komáromban, az SZMCS központi lángátadó ünnepségén. A cserkészek ezt követően stafétaszerűen adták tovább a lángot a közeli cserkészcsapatoknak, egyházközösségeknek, szervezeteknek, és mindenkinek, aki szerette volna otthonában fogadni. Cserkészeinknek köszönhetően világít a béke lángja a pozsonyi és a nagyszombati érsekségen, ahova szlovák cserkésztestvéreikkel közösen vitték el a lángot. Dunaszerdahelyen a városi szabadtéri adventi koszorún is a béke lángja világít vasárnap óta. A láng a szlovák cserkészeknek köszönhetően vonaton is utazott Szlovákiában, eljutott a Lomnici-csúcsra is, a Léva-Párkány vasútvonalon pedig lévai cserkészeinktől vehették át a béke szimbólumát az érdeklődők. Sok cserkészcsapat pedig a karácsony előtti egy-két nap folyamán viszi házról-házra a lángot szülőfalujában.

„A békeláng idén az elfogadásra, egymás megbecsülésére tanít minket. Azt gondolom, napjainkban ez nagyon aktuális, és örülök, hogy épp mi, cserkészek lehetünk ennek a békének a hírnökei. Sokszor nem könnyű félretenni az előítéleteinket, de a béke szimbóluma emlékeztet minket arra is, hogy nap, mint nap keressük és lássuk meg a jót embertársainkban. Mi, cserkészek eszerint élünk, és eszerint neveljük a ránk bízott gyerekeket, fiatalokat, és most ebből adunk tovább mindenkinek egy picit. A karácsonyi időszak jó alkalom az elfogadás, a türelem és a megértés gyakorlására, hisz ezek mind nagyon fontosak ahhoz, hogy békében, szeretetben teljen karácsony ünnepe” – mondta Lépes Lívia, az SZMCS békeláng-koordinátora.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 27. alkalommal kapcsolódik be a béke lángjának terjesztésébe. A láng dél-szlovákiai útjáról folyamatosan hírt adunk a Betlehemi Békeláng szervezetünk által működtetett Facebook-oldalán (facebook.com/betlehemilang) is. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség köszöni mindenkinek, aki bekapcsolódott a békeláng továbbadásába, és áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván!