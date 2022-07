Koronavírus-fertőzött betegek és alkalmazottak az érsekújvári kórházban

Múlt hét derekán 3 Covid-19-fertőzöttet ápoltak a kórház egyes és kettesszámú Belgyógyászati Klinikáján az elkülönített kórtermekben. Egyik betegnek sem volt szüksége lélegeztetőgépre. Július 13-án 8 egészségügyi dogozójuk volt koronavírus-fertőzött, egy orvos, öt egészségügyi nővér és két betegápoló. Ján Baček kórházi szóvivő arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Covid-19 pozitív páciensekkel kapcsolatos kórházi intézkedések egyelőre nem változtak. Korábban megszüntették a reprofilizált részleget, így a koronavírussal fertőzött betegeket a diagnózisuknak megfelelő osztályokon, illetve klinikákon gondozzák. Minden egyes kórházi osztályon és klinikán izolációs, elkülőnítő szobákat hoztak létre a fertőzött betegek számára. „A védőoltást is a korábban meghirdetett időpontokban vehetik fel a lakosok, legalábbis ezen a héten még nem terveznek változtatásokat” – egészítette ki az elmondottakat Ján Baček. A kórház hivatalos honlapján közzétett tájékoztatás szerint előzetes regisztrációra van szükség, amit a kórház honlapján lévő elérhetőségen tehetnek meg az érdeklődők. A védőoltást továbbra is az egészségügyi központ Gyermekgyógyászati Klinikáján, az oldalsó bejáratnál lévő rendelőben vehetik fel szerdánként a lakosok. Az oltást 8 órától 12 óráig végzik, a gyerekeket és a felnőtteket Pfizer vakcinával oltják, a felnőttek kérhetik a Nuvaxovid oltóanyagot is. PCR-teszteket ugyancsak előzetes bejelentkezést követően végeznek a kórházban, amelyre a 035/691 2402-es telefonszámon jelentkezhetnek az érdeklődők, orvosi ajánlással nem rendelkező magánszemélyektől 49 eurót kérnek a vizsgálatért és a szükséges igazolásért, az összeget a kórház portáján lévő alkalmazottnál fizethetik be. Július 12-től tilos a kórházi betegek látogatása a járási székhelyen, kivételt képeznek a Neonatológiai Klinikára látogatók, valamint a végső stádiumban lévő betegek hozzátartozói, amennyiben ezt az adott osztály főorvosa engedélyezi. Az Érsekújvári Oktató Kórházba és Rendelőintézetbe látogatók számára kötelező az arcvédő maszk viselése. Országos viszonylatban elsőként nyitották meg az érsekújvári egészségügyi intézményben a post-Covid központot 2021 májusában.

Hetente három alkalommal fogadják a koronavírus-fertőzésen átesett, számos utólagos, szűnni nem akaró egészségügyi problémával küzdő pácienseket. Havonta mintegy félszáz pácienst kezelnek a szakemberek. Elsősorban az állandó légzésszervi és szívpanaszokkal érkezőket kezelik, valamint a depressziós tünetekkel jelentkezőket, valamint a rendkívüli fáradékonyságra, folytonos izomfájdalomra panaszkodókat.