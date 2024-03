Korčok és Forró győzelem az érsekújvári és a lévai térségben

Érsekújvárban a lakosok 48,29 százaléka, összesen 14 690-en járultak az urnákhoz. A járási székhelyen Ivan Korčok kapta a legtöbb szavazatot, a választók 46,65 százalékának bizalmát nyerte el, Peter Pellegrini 32,27 százalékkal maradt alul, Štefan Harabin valamivel több mint 9 százalékot kapott és Forró Krisztián 6,77 százalékot, összesen 991 lakos szavazott rá. Az Érsekújvári járásban több településen is győzött Ivan Korčok, például az Érsekújvárhoz közeli Andódon, ahová az utóbbi években több fiatal család költözött. Csúzon, Nagykéren és Kisbaromlakon is szívesen látnák Ivan Korčokot az elnöki székben, mint ahogy az érsekújvári régió két legnagyobb községében Udvardon és Tardoskedden is. Udvardon a lakosok 36,44 százaléka ment el szavazni, az itt élők 35,36 százaléka választotta Ivan Korčokot. Holott ebből a nagyközségből származik Branislav Becík, Nyitra megye elnöke, korábbi polgármester, a HLAS jelöltje. Peter Pellegrinire az itt élők 29,53 százaléka, Forró Krisztiánra 22,32 százalék szavazott. Tardoskedden a választásra jogosultak 37 százaléka ment el csupán szavazni, Ivan Korčokot 34,6 százalékuk választotta, Forró Krisztiánt 26,7 százalékuk és Peter Pellegrinit 26,5 százaléka a lakosságnak. Ellenben Kürtön, ahol 33,5 százalékos volt a részvételi arány Forró Krisztián győzött 62,2 százalékkal, mint ahogy Fűrön is 56,1 százalékkal, valamint Pozbán 38,4 százalékkal. A Vág menti Szímőn Forró Krisztiánt a lakosok 45,1 százaléka választotta, összesen 248 szavazatot kapott. A szomszédos Kamocsán is győzött Forró Krisztián, a szavazók 43,77 százaléka, szám szerint 130 lakos választotta.

Léván a lakosok 51,18 százaléka vett részt a szavazáson, összesen 13 174 lakos. Ivan Korčokra a választók 47,81 százaléka voksolt, Peter Pellegrini 33,97 százalékot, Štefan Harabin 10,13 százalékot kapott, Forró Krisztiánt a lakosok 2,94 százaléka választotta, összesen 386 lévai magyar. Aránylag magas volt a részvételi arány az elnökválasztás első fordulójában a lévai térségbeli magyarok lakta településeken. Zalabán a lakosok 56,36 százaléka járult az urnákhoz és Forró Krisztián a szavazók 49,18 százalékát győzte meg. Nagyölveden alacsonyabb, csupán 33,7 százalékos volt a részvétel, de Forró Krisztián itt is 52,77 százalékkal győzött. Kétyen a lakosok 46,73 százaléka választott a hétvégén, itt Forró Krisztián kimagasló eredménnyel, 73,42 százalékkal győzedelmeskedett az ellenfelei felett. Farnadon a lakosok 37,62 százaléka járult az urnákhoz és Forró Krisztiánt a választásra jogosultak 54,41 százaléka választotta. Néhány magyar lakostól megtudtuk, nem tartották fontosnak a választásokon való részvételt, mert úgy érezték nem róluk döntenek. Azt nem zárták ki, hogy részt vesznek a választás második fordulóján, mi több egyesek szerint érdemes a húsvétot követő szombatra tartogatni az erőforrásaikat.