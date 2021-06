Könyvszekrény várja a olvasni vágyókat a komáromi Anglia parkban

Az ötletet Baka Vida Barbara irodalmár-könyvtáros formálta valósággá. Apósa jóvoltából rendbe tettek egy régi faliszekrényt, aki az időjárás viszontagságai ellen védő szerekkel lekezelte, valamint egy fémtetővel is ellátta azt. A benne elhelyezett könyvek szabadon elvihetők, „kikölcsönözhetők”, az íratlan szabályok szerint azonban illik új kötetek is hozni az elvitt példányok helyett.

Az inspirációt a SNITT Polgári Társulás KönyvVár című projektje jelentette, aminek köszönhetően már több kültéri könyvkölcsönző is kikerült Nagymegyer közterületeire. Baka Vida Barbara Komáromban a városvezetés jóváhagyása után helyezte el a szekrényt az Anglia park egyik jól látható helyén a Tiszti Pavilon mellett. A közelben még egy pad is található, így gyakorlatilag ott helyben is kényelmesen bele lehet olvasni azokba a kötetekbe, amelyekre éppen rálelünk a könyvszekrényben. Először verseskötetek, regények és néhány tudományos mű várta az olvasókat. „15 könyvet helyeztem el benne elsőre, hogy megnézzük, mégis milyen a fogadtatás: kölcsönöznek-e belőle, hoznak-e bele köteteket mások” – árulta el Baka Vida Barbara, aki naponta a parkon keresztül jár munkába, s kíváncsian várja a visszajelzéseket és a tapasztalatokat. Elképzelhető, hogy ha kellően népszerűnek bizonyul az ötlet, Komárom egyéb részein is létrejönnek még hasonló „kölcsönzőpontok”.

Újgyallán „nehézségek” adódtak

A járásban a tavasz folyamán Újgyallán (Dulovce) is létrejött egy hasonló kültéri kölcsönző – szlovákul: „kniholienka” – a helyi könyvtár szakembere, Jana Kučarová jóvoltából. A világhálón sok pozitív visszajelzést kapott kezdeményezés azonban végül meglehetősen rögös utat járt be. Egy alkalommal a szekrény tartalmát valakik egy szemetesbe dobták ki, majd másodszor, a helyreállítás után a könyvtár munkatársa a környéken szétdobálva talált rá a könyvekre. Az érthetetlen esetek ellenére azonban szinte tömegesen érkeztek biztatások az újgyallai könyvtár vonatkozó Facebook-posztjai alá arról, hogy az efféle kezdeményezéseknek igenis van értelme. Jana Kučarová érdeklődésünkre elmondta, felhagyott a próbálkozással. Ugyanakkor rendkívül örül a komáromi könyvszekrénynek, s ha arra jár, biztosan feltölti azokkal a könyvekkel, amelyeket eredetileg az újgyallai kölcsönzőbe szánt volna.