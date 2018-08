Lég | A gázfűtést alternatív energiafűtésre cserélik, hőszivattyúkat és napelemeket alkalmaznak.

Sikeresen pályáznak, komoly beruházásokra készülnek Légen. A Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökségtől elnyert több mint 1,5 millió eurót az óvoda és a községháza felújítására költik el. „Az óvodánk az egyik legnagyobb a Csallóközben, több mint 90 gyermek látogatja” – kezdi a beszélgetést Szitási Ferenc polgármester. Négy önálló pavilonban foglalkoznak a gyerekekkel, amelyekhez egyhektáros kert és udvar társul. A kertbe őshonos gyümölcsfákat ültettek, amelyeket nem kell vegyszerrel kezelni, így a gyerekek bármikor letéphetik az éppen beérett gyümölcsöt. Az óvoda és a községi hivatal épülete is megérett a felújításra. Nem csak tatarozni kell, elsősorban az energetikai rendszert fontos korszerűsíteni. Kicserélik az ajtókat és az ablakokat, új fűtési rendszert szerelnek fel. „A pályázat egyik feltétele volt, hogy legkevesebb 50 százalékos energiaköltség-megtakarítást kell az új rendszerek beépítésével elérni. A gázfűtést alternatív energiafűtésre cseréljük, hőszivattyúkat és napelemeket alkalmazunk. Az új fűtéssel a községi hivatalban évi több mint harmincezer eurós megtakarítást érünk el” – magyarázta a polgármester. Most folynak az ellenőrzések és kezdődnek a közbeszerzési eljárások. Ha mindezek kora őszig lezárulnak, elkezdődhet az építkezés. A teljes felújításra három hónapot szánnak. Ezt főleg az óvoda felújításánál lesz fontos betartani, hogy elkészüljön a nyári szünet alatt. A két épület felújítására elnyert összeget 2023-ig kell felhasználni.

A munka-, szociális és családügyi minisztériumnál bölcsőde megépítésére pályáztak. „Szükség van egy bölcsődére, mivel Lég vonzáskörzetében több kisebb településen is meg kellett szüntetni az óvodákat, a sárréti, a macházai gyerekeket is hozzánk jelentették be. Sokan közülük még nem töltötték be harmadik életévüket, sajnos el kellett őket utasítani. Erre lenne megoldás egy bölcsőde, ahova a 2–3 éves gyermekek járhatnának. A pályázatot első körben szeptember elején bírálják el, ha sikeresek leszünk, következik a második kör és ha ezt is sikerrel zárjuk, jövő szeptemberben kezdődhetnének a beíratások az új bölcsődébe” – fejezte be Szitási Ferenc. (sk)