Komáromi Nyár – újragondolva

A járványhullám kifulladását követően sem biztos még mindehol, hogy a hagyományosnak számító nyári programokat meg tudják-e szervezni az önkormányzatok, civil szervezetek vagy a magáncégek. Ami a Komáromi Nyarat illeti, már biztos, hogy 2020-ban nem kell róla lemondani, a szervezőknek már sikerült kialakítani a fő kereteket. Keszegh Béla polgármester a témában tartott sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt hónapokban törölt programok egyként sújtották az előadóművészeket és a gazdaságot is. Jelenleg próbálják keresni azokat a formákat, amelyek keretében a nyár már többé-kevésbé rendben lezajlana.

Komáromi Nyár

A júniustól augusztusig tartó, s az elmúlt években egyre bővülő és fejlődő Komáromi Nyárnak az idei év lesz a hetedik évada. Nem lesz azonban teljeskörű, hiszen a jelenleg érvényes előírások lehetetlenné teszik például a Borkorzó megtartását. A szervezők részéről Ferenczi Zsolt, Illés Claudia és Kovács Dávid önkormányzati képviselő mondták el a részleteket. Folynak a munkák egy egységes vizuális arculat kialakításán, a naprakész információkat egyelőre a programsorozat Facebook-oldalán teszik közzé. A VI. bástyában található WineGarden borozó teraszán nyár végéig minden szombat este helyi zenészek koncertjei tekinthetők majd meg önkéntes belépő megfizetése mellett. Péntekenként pedig a „Borászok a pult mögött” program keretein belül a régió egy-egy kiemelkedő borásza lesz jelen és tart kóstolót a boraiból. A „Borászok a bástyák felett” eseményen nemcsak 15 helyi borászat, hanem a Dunamente termelői piac is kínálja majd portékáit július második hétvégéjén. Lesznek továbbá „Kulináris élmények a bástyák alatt” is, ahol meghívott séfek készítik majd el nem csak Csallóköz, hanem Erdély ízeit is a tematikus esteken.

Színjátszás és zene

A sajtótájékoztatón Jozef Černek, a komáromi Matica slovenská igazgatója is ismerette a terveiket. Figyelmeztetett, a járvány végeztével az emberekben megmaradt a félelem, ezért nincs könnyű dolguk a rendezvényszervezőknek. A Dramaťák színjátszó csoportjuk idén nem utazik külföldre, helyette itthon lépnek fel többször, a legújabb, Zver című műsorukat pedig június 11-én mutatják be. A Matica-székházban június 17-től 19-ig pedig összesen 50 szlovákiai kulturális és turisztikai szervezet képviselői lesznek jelen, akikkel igyekeznek majd megismertetni Komárom értékeit is.

Nem marad el a Lehár Nyár sem, de ez sem lesz idén teljeskörű. A 8. évadról Klemen Terézia, a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke számolt be. Az augusztus végéig tartó ingyenes hétvégi szabadtéri koncertsorozatot július 5-én a Varkocs zenekar nyitja meg, időnként pedig kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd. Szorosan kapcsolódik majd ehhez a Lehár 150 emlékkiállítás, amelyet a szervezet a Duna Menti Múzeummal közösen hoz tető alá majd októberben.