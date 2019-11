Kóbor kutyák pusztítják egy királyhelmeci gazda kecskéit

A Bodrogköz központi városa határában található Nagy-hegyet az elmúlt évtizedek során szinte teljesen benőtte a gaz és aljnövényzet. Mivel a védett virágok nem jutnak kellő mennyiségű napfényhez, az illetékes szervek Dócs Arnoldhoz fordultak segítségért. A helyi gazda az utóbbi időben kecskéi segítségével tartotta rendben a domboldalt. A gazda kecskéi körülbelül három és fél hónappal ezelőtt vették birtokba a mintegy 28 hektáros, kerítéssel elkerített területet. Dócs Arnold elmondása szerint a kezdetekben minden jól ment, de az utóbbi hetekben szinte napi rendszerességgel találtak újabb és újabb kecsketetemeket.

Napról napra gyilkoltak

„Huszonnyolc hektáron képtelen vagyok megvédeni az állatokat. A kóbor kutyák az elmúlt három hétben szinte minden nap megfordultak a hegyen, volt, hogy naponta két kecskét is elpusztítottak. Három hét leforgása alatt egytucatnyi kecskét öltek meg vagy úgy megsebesítették őket, hogy néhány napon belül elpusztultak. Már a városi rendőrséggel is konzultáltam a dolgot, mert nemcsak a hegyen, hanem a városban is találkoztam a kutyákkal, de szerintem nem igazán foglalkoznak velükˮ – mondta lapunknak a gazda.

28 hektáron képtelen vagyok megvédeni az állatokat. A kóbor kutyák az elmúlt három hétben egytucatnyi kecskét öltek meg. Dócs Arnold

Nem lőhetik ki őket

Mivel a hosszú távú projekt keretében egy kerítést is felhúztak a szóban forgó terület köré, a gazdán a vadászok sem segíthetnek. A hatályos törvények értelmében ugyanis a kerítésen belül nem lőhetik ki a kóbor kutyákat. „Egyszerűen senki nem tud vagy nem akarni segíteni. A kutyák miatt már több mint 1000 eurós kár ért. Már felkerestem a projektben szintén részt vevő Latorca Tájvédelmi Körzet (CHKO Latorica) szakembereit is, felvilágosítottam őket, hogy amíg nem lesz változás a kóbor kutyákkal, nem vagyok hajlandó tovább itt tartani a kecskéket. Reménytelen helyzetben vagyok, nem tudom, mit tegyek. Az eső miatt jelenleg nem lehet lehozni a kecskéket a hegytetőről. Igazából nem ez a három kutya a probléma, hanem az, hogy az illetékesek nem tudják megoldani a helyzetetˮ – panaszolta Dócs Arnold.

Kutyafogó rendőrök

Jozef Kalapos, a Királyhelmeci Városi Rendőrség parancsnoka lapunknak elmondta, a településen jelenleg – szerződés alapján – egy nagykaposi szervezet végzi a kóbor kutyák befogását. „Problémát jelent azonban, hogy a cég viszonylag nagy területen és több, környező településen nyújt hasonló szolgáltatásokat, így előfordul, hogy nem tud időben foglalkozni a királyhelmeci bejelentésekkel. Mivel ezen a helyzeten mindenképp szeretnének javítani, a királyhelmeci rendőrség két tagja nemrégiben egy szakmai továbbképzésen vett részt, mely feljogosítja őket, hogy kóbor kutyákat fogjanak be. Már van az ehhez szükséges gépjárművünk, és a további speciális felszerelés beszerzése pedig folyamatban vanˮ– tudatta az Új Szóval Kalapos, aki szerint a kóbor állatok befogását így a város kataszterében hamarosan saját hatáskörben is el tudják majd végezni, azaz a bejelentésekre gyorsabban és hatékonyabban reagálhatnak.

A gazdán jelenleg egy edzett juhászkutya segíthetne.

Kristína Voralová

Tehetetlenek

Kristína Voralová, a CHKO Latorica igazgatója is csak a helyi szervekkel történő együttműködésben látja a megoldást. „Értjük a gazda helyzetét, de a törvények értelmében sajnos semmit sem tehetünk. A gazdán jelenleg talán egy edzett juhászkutya segíthetne a legkönnyebben, hiszen azok képesek távol tartani a ragadozókatˮ – magyarázta Voralová. Leczo Zoltán, Királyhelmec város kommunikációért felelős munkatársa arra kéri a lakosokat, hogy ha a város területén kóbor állatot látnak, vagy ha az esetleg veszélyezteti valaki testi épségét, azonnal hívják a Királyhelmeci Városi Rendőrséget a 0915 943 495-ös telefonszámon.