Kiszakította a földrengés a szárazdokkból a Bohemia hajót, most a vízfelszínen lebeg szabadon

A Domaša City Dobrá tájékoztatása szerunt a tűzoltók már percekkel ezelőtt elindultak a helyszínre. „Az önkormányzati hivatal nyugalomra inti a víztározó környékén tartózkodó nyaralókat és az itt élő polgárokat. A földrengés epicentruma valószínűleg községünk területén volt. Nem kizárt, hogy újabb rengésekre kerül sor, ezért arra kérjük az embereket, hogy maradjanak házaik földszintjén. Legyenek óvatosak. Ha szükséges, a 0918513324-as telefonszámon forduljanak a községi hivatalhoz” – írták az egyik legfrissebb közleményben a helyi önkormányzat közösségi profilján.

Az RTVS hírportáljának egyik tudósításában az is elhangzott, hogy a földrengést Kristián Csicsay, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) szeizmológiai osztályának vezetője is megerősítette. Szemtanúk szerint a rengéseket Eperjes és Kassa környékén több helyen is érezni lehetett.