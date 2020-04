Bénító hatása lett a járási tilalomnak

A rendőrség a hajnali óráktól ellenőrizte a járáshatárokon áthaladókat, átlag 30–40 percig tartott az ellenőrzés.

Kaotikus ellenőrzés

Tegnap hajnalban 45 perces késéssel értek be a fővárosba a Dunaszerdahelyi járásból érkező ingázók. A 63-as elsőrendű főúton két ellenőrzést is abszolválniuk kellett az autósoknak. A Dunaszerdahelyi és a Szenci járás határán, valamint a Pozsonyi járásba behajtva is hosszú kocsisorok alakultak ki. Az első állomáson a személyi igazolványok bemutatása után kérdőívet töltettek ki a rendőrök az utazókkal, a másodikon már a munkáltatói igazolványt is elkérték.

A kora reggeli órákban alábbhagyott a forgalom, az 572-es másodrangú főúton volt, aki 20 perc alatt átjutott az ellenőrző ponton. Később azonban többórás dugók alakultak ki. Hasonló volt a helyzet a Vágsellyei és a Galántai járás határában is, Deáki és Taksony között délelőtt mintegy 40 perces volt a várakozási idő az ellenőrzés miatt. A nagyobb városok bekötő útjain több kilométeres kocsisorok alakultak ki, a déli órákra már az autópályák melletti településeken is álltak az autók. Ellenőrzés nélkül jutottak be a fővárosba azok, akik a vonatközlekedést választották.

„Reggel 8 óra után 6–7 rendőr tartózkodott a pozsonyi vasúti főállomáson. A vonatokról leszálló embereket nem ellenőrizték, mindenki szabadon távozhatott az épületbőlˮ – tudtuk meg az egyik utastól

Elakadt élelmiszer

A többórás várakozás nemcsak a munkahelyükre igyekvők napját keserítette meg, hanem a fuvarozókét is. A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara tájékoztatása szerint a reggeli órákban az élelmiszerek előállításához szükséges nyersanyagot nem tudták időben a feldolgozóüzemekbe eljuttatni, hasonlóan gomoly gondot okozott a pékáru kiszállítása, mert a munkahelyükre igyekvő sofőrök már hajnalban 45 perces késéssel vették fel a munkát. Jana Holéciová a kamara nevében arra figyelmeztetett, hogy ha nem lépnek az áruszállítás érdekében, akkor összeomolhat a lakosság élelmiszer-ellátása.

Bedugult főbb útvonalak

Az ellenőrzések óriási fennakadásokat okoztak a keleti országrészben is. Míg a Kassára vezető főútvonalak mindegyikén több kilométeres kocsisorok alakultak ki, addig a Királyhelmec és Nagykapos közti járáshatáron jóval kevesebb autós volt, így a forgalom gördülékenyen haladt.

A járáshatárok ellenőrzése miatt a Poprádra, Eperjesre és Kassára vezető főútvonalakon már a kora reggeli órákban hosszú kocsisorok álltak. A Tőketerebes felől vezető E58-as főútvonalon, a Dargói-hágónál több mint egy órát kellett várniuk azoknak, akik a Tőketerebesi járásból a Kassa-vidéki járásba, vagy visszafelé tartottak.

Rengeteg autó torlódott össze Eperjes és Kassa között is, a D1-es autópályán több száz méteres dugó alakult ki. A közösségi médiában létrehozott közlekedési oldalakon közzétett információk szerint a két nagyváros közti mellékutakon sokkal nyugodtabb volt a forgalom. A faluk között tekergő összekötő utakon Budamér (Budimír) és Sárosberettő (Bretejovce) települések között ellenőrizték az autósokat. Ugyancsak sokat kellett várniuk a Kassa-vidéki járásbeli Szepsi és a Kassamindszent (Valaliky) felől érkezőknek, és a Kassa határain belül elterülő Bárca és Abaszéplak (Krásna nad Hornádom) városrészekben is csigatempóban araszoltak a sofőrök. A teherforgalomban is nagy volt a fennakadás, a teherfuvarozók elsősorban a kassai kerületbeli Felsőnémeti (Vyšné Nemecké) és Miglécnémeti (Milhosť) határátkelőkön számíthattak hosszas várakozásra.

Türelmetlen sofőrök

Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint sajnos sok olyan autós volt az utakon, akik nem tartoznak a kormány által megszabott kivételek közé.

„A járáshatárokon hosszú kocsisorok alakultak ki. Nagyon sokan azzal lassították az ellenőrzést, hogy autóikkal a választóvonalhoz közel, az út közepére és egymásra nyomulva tolakodtak. A sofőröknek meg kell érteniük, hogy ezzel nem gyorsítják, hanem éppen ellenkezőleg, lassítják a sor folyamatos haladását. Mindezek mellett a mentőalakulatok biztonságos áthaladásához szükséges mentősávot is blokkolják. Arra kérünk minden sofőrt, hogy az úttest jobb oldalára húzódva várakozzanak. A sofőrök kíváncsisága és tolakodása csak nehezíti a helyzetetˮ

– zárta a szóvivő.

Bonyolult ellenőrzés

A tőketerebesi járásbeli Lelesz határában található, a Tőketerebesi–Nagymihályi járáshatárhoz közeli kereszteződésnél két rendőr és két katona ellenőrizte a sofőröket.

„Az ország más pontjaihoz képest itt sokkal nyugodtabb volt a helyzet. Ezen a vonalon egyébként is jóval kevesebb autó közlekedik. Éjféltől 11 óráig mintegy 300 autóst ellenőriztünk. A legtöbben munkavégzés céljából hagyták el a járást, de volt aki tankolni, vásárolni indult, vagy szerettei sírjaihoz, illetve a közeli Latorca folyón szeretett volna halászni. Őket természetesen visszafordítottuk. Sajnos nem egyszerű megállapítani, hogy ki mond igazat és ki nem, valószínűleg sokan visszaélnek a kormány által meghatározott kivétellel. Itt a helyszínen nem tudjuk ellenőrizni azt sem, ha valaki azt állítja, hogy orvoshoz megy a szomszédos járásba. Ezzel mi sajnos semmit nem tudunk kezdeniˮ – zárta egy neve elhallgatását kérő rendőr.

(béva, mb, nr, ie)