Kijevből Kétyre érkezett egy család, az iskolában másik két menekült kisgyerek tanul, Párkányban egyelőre három család szállt meg

Bár az iskolaigazgatók közlése szerint sem a párkányi alapiskolákban, sem pedig a gimnáziumban egyelőre nem regisztráltak olyan iskolaköteles, Ukrajnából menekült gyereket, aki az intézményekben tanulna, Kétyen már van két olyan menekült kisgyerek, aki épp most ismerkedik az új osztálytársakkal – derült ki lapunk telefonos megkeresése alapján. Stefankó Alexandra, a kétyi egyházi iskola igazgatója közölte, hogy hozzájuk két ukrán gyermek jár, a harmadik osztályba egy kisfiú, a hetedik osztályba pedig egy kislány. „Igyekszünk mindenben segíteni őket. Ők ukránul és oroszul beszélnek, de szlovákul is megértjük őket. Óriási segítség, hogy az egyik tanárnőnk Ungvárról származik, ukránul is tud és természetesen az anyanyelvükön is tud beszélni velük. Most még fokozatosan ismerkednek a tananyaggal, az iskolával és az osztálytársakkal is – akik megértőek és segítőkészek. A kisfiú harmadikos, ő az én lányom osztálytársa. A kislány pedig hetedikes. De vigyázunk mindkettőjükre, elkísérjük őket a buszhoz is” – mondta az igazgatónő. A két gyerek Párkányból, a napi iskolás busszal jár Kétyre, majd onnan haza – azaz Párkányba, ahol a szülők várják őket a busznál – értesült lapunk az iskolától. A menekült gyerekek természetesen ingyen utazhatnak a buszon.

Babakocsit is szereztek

Farkas Attila, Kéty polgármestere az Új Szót arról tájékoztatta, hogy a két iskolaköteles menekült kisgyerekről ők is tudnak, a faluba pedig most érkezett egy másik, kijevi család, 4 felnőtt egy hároméves kisfiúval és egy 7 hónapos kislánnyal. Szállásuk van egy családi házban, melegben vannak, pihenni, aludni tudnak, tisztálkodni tudnak, fűtés, villany, víz van. A polgármester már vitt nekik higiéniai termékeket, élelmiszert stb. „Igyekezünk mindent biztosítani számukra, amire szükségük van. Most éppen egy babakocsit szereztünk nekik, mert a kislány csak abban tud elaludni. Kijevből érkeztek és még mindig óriási stresszben vannak. El kellett jönniük, mert már a házuk környékén lőttek, otthon napokig a földön aludtak. Az idős bácsi is remeg, reszket, a kisfiú pedig nem akart autóba szállni, mert félt hogy továbbviszik őket. Mindenben maximálisan igyekezünk segíteni nekik, megnyugtatjuk őket, a papírjaikat most intézik az idegenrendészeten” – tette hozzá Kéty polgármestere. A családhoz holnap is mennek látogatóba az ukránul is tudó tanárnővel.

Párkányban eddig három családot szállásoltak el

Párkányban eddig három család talált szállást magánszemélyeknél – értesült lapunk Hanula Imre városi rendőrparancsnoktól, a város menekültügyi koordinátorától. Öt felnőttről és hat gyermekről van szó. Az első két család még hétfőn érkezett, nekik a helyi gyűjtésből vittek adományokat. A papírjaikat szintén most intézik – tudtuk meg a parancsnoktól. A párkányi iskolákba egyelőre még nem jelentettek be iskolaköteles, menekült gyermeket.