Kétmillióba kerülhet a geotermikus furat

„A furat kivitelezésének munkálatait a határ szlovák és magyar oldalán működő vállalatok nyerték. A szerződést már megkötöttük, a napokban pedig átadjuk nekik a területetˮ – olvasható a megye által lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatban. A fúrást a magyarországi Rotaqua és a szlovákiai Rhodes cégek végzik. A megye adatbázisában található adatok alapján csak egy ajánlat érkezett a kiírt pályázatra, a március elején meghirdetett versenypályázat szerint a munkálatok költsége 1 944 500 euróba kerülhet (adó nélkül).

„A nyilvános versenypályázat lebonyolítása azért is volt nehezebb a megszokottnál, mert az európai piacon mindössze néhány olyan vállalat működik, mely ilyen fúrással foglalkozik, illetve amely el tudja vállalni a munkát a megye által megszabott határidőn belül. Az egyeztetéseket mindezek mellett a világjárvány okozta fennakadások is nehezítették. Az viszont jó hír, hogy az elkerülhetetlen adminisztratív feladatokat elvégeztük, a versenypályázat sikeres lezárása után pedig ismét közelebb kerültünk a fúráshoz, mely egyebek mellett a Tizsite határában található forrás stabilitására és a víz hőmérsékletére is fényt derítˮ