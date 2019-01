Két polgármester lehet Pozsonyban

Pozsony Prága és Amszterdam példáját követi a poszt kialakításával (Fotó: Matej Kalina/ Plus jeden deň)

Hónapokon belül két polgármestere lehet a fővárosnak. Prága után Pozsonyban is létrehoznák az éjszakai polgármester posztját.

A napokban nevezték ki Prága éjszakai polgármesterét. Jan Stern a belváros képviselőivel és a városi rendőrséggel együtt foglalkozik az éjszakai élethez kapcsolódó gondokkal a cseh fővárosban. Pozsonyban is hasonló feladata lenne az éjszakai polgármesternek. „Az ő jogkörei közé tartozna a vendéglőkkel, illetve azok képviselőivel való egyeztetés, valamint az éjszakai életre vonatkozó szabályok kialakítása” – tájékoztatta a magisztrátus a TASR hírügynökséget. Az éjszakai polgármester feladata lenne a konfliktusok megelőzését segítő rendelkezések bevezetése, és ő vezetné azt a csoportot, amely szolgálatot teljesít a terepen. Az éjszakai csend megzavarásával kapcsolatos panaszok is hozzá futnának be. A polgármester szorosan együttműködne Iveta Chovancovával, a főváros biztonságért és drogpolitikáért felelős biztosával, valamint a városi rendőrség vezetésével.

Michal Kaliňák, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének (ZMOS) szóvivője szerint a gyakorlatban derül ki, mennyire működhet a közrend fenntartásával összefüggő jogkörök összehangolása. „Úgy, hogy azok ne befolyásolják a városi rendőrséget, a vendéglők engedélyezése pedig ne ütközzön a magisztrátus más, hasonló ügyekkel foglalkozó osztályainak feladataival” - magyarázta a szóvivő. Kaliňák rámutatott, arra is ügyelni kell, hogy ne legyen átfedés az egyes jogkörök között. “Káoszt is okozhat a jó szándék” - figyelmeztetett a ZMOS szóvivője. (TASR, béva)