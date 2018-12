Két gimnázium tüntet ma a kassai megyei hivatal épülete előtt

Kassa Megye Önkormányzata néhány iskolában már a 2020/2021-es tanévre szóló felvételi kritériumokat is megszabná - A szerző képarchívuma

Tiltakozó felvonulást szervez ma délután a kassai megyei hivatal épülete előtt az Ifjúsági Park Gimnázium (Gimnázium Park mládeže). Azért vonulnak az utcára, mert az iskola fenntartója nem engedélyezi első osztály nyitását az új tanévben. A tüntetéshez a Laco Novomeský Gimnázium is csatlakozik, mert a fenntartó a következő tanévtől ott sem engedélyezné első osztály nyitását.

Kassa | Tiltakozó felvonulást szervez ma délután a kassai megyei hivatal épülete előtt az Ifjúsági Park Gimnázium (Gimnázium Park mládeže). Azért vonulnak az utcára, mert az iskola fenntartója nem engedélyezi első osztály nyitását az új tanévben. A tüntetéshez a Laco Novomeský Gimnázium is csatlakozik, mert a fenntartó a következő tanévtől ott sem engedélyezné első osztály nyitását.

A hivatal vezetősége által közzétett közleményből kiderült, hogy a megye a munkapiac igényeihez szeretne igazítani a gimnáziumok működésén. Alena Bobáková, az Ifjúsági Park Gimnázium igazgatója szerint az idei tanévben az iskolájuk iránti érdeklődést tekintve a második helyen végeztek az országban. „A négyéves képzésre 160 diák jelentkezett, ezért három első osztály megnyitását kérvényeztük. Iskolánk fenntartója először két osztály engedélyezését ígérte, de később ezt az ígéretet visszavonták, és egyetlen első osztályt sem nyithatunk” – panaszolta a gimnázium igazgatója, és hozzátette, úgy véli, ez a lépés a huszonöt éves múltú gimnázium fokozatos leépítéséhez, majd megszüntetéséhez vezet. Mivel a Laco Novomeský Gimnáziumban is hasonló lépéseket tervez a fenntartó, ma délután ők is csatlakoznak a felvonuláshoz. A megyei önkormányzat az ügy kapcsán már az Oktatásügyi Minisztériumot is felkérte, hogy határozzák meg az iskolákba felveendő diákok számát. A minisztériumnak erről legkésőbb jövő januárjáig kell döntenie. Az Ijfúsági Park Gimnázium vezetősége petíciót indított, melyet már közel kétezren aláírtak. Bobáková elmondta, abban bízik, hogy még legalább kétezren melléjük állnak.