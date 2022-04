Két év kihagyás után újra Komáromi Napok

„Nem akartunk két év után lemondani a Komáromi Napokról. Ez egy hagyomány, ezt folytatni kell, s minél több év kiesik, annál sérülékenyebbé válik” – mondta a program bemutatásakor Keszegh Béla (független) polgármester. Elmondta, első alkalommal szervezi egyedül az eseményt az önkormányzat, mert magyar Komáromban az idő szűkösségére hivatkozva úgy döntöttek, hogy idén kimaradnak a szervezésből. Emiatt a korábban megszokott néhány közös program nem valósul meg, így például a két várost összekötő futás és a közös képviselő-testületi ülés is elmarad.

Gazdag program

Az események április 22-én kezdődnek, 26-án válnak intenzívebbé, majd május 1-én fejeződnek be. A teljes program elérhető lesz több városi és regionális lap felületein, illetve már megtekinthető a komarominapok.sk honlapon. A szervezők környezettudatos szempontok miatt úgy döntöttek, szórólapokon nem, csak internetes felületeken fogják hirdetni a rendezvényt. Keszegh a különféle események között szemezgetve elmondta, a magyar és a szlovák közönség igényeinek is szerettek volna eleget tenni, így a legkedveltebb fellépők között a Ladánybenye 27 vagy a Back2Black mellett Jana Kirsch- nert is megtalálhatjuk. Emellett arra is odafigyeltek, hogy teret kapjanak a helyi zenészek is, így kerül majd sor például Litauszki Pali, Čeku vagy az újjáalakuló Pusztaszer zenekar fellépésére is. Április 30-án lesz az Erőd Futás, amelyen gyermekek és felnőttek is megmérettethetik magukat. Utóbbiak 3 és 12 kilométeres szakaszokra nevezhetnek be április 6-ától 5 eurós regisztrációs díj megfizetése ellenében. A schengeni övezethez való csatlakozás 15. évfordulója alkalmából az Erzsébet hídnál az államszocialista idők határellenőrzési rendszerét idéző kiállítást rendeznek, s ehhez kapcsolódik a Matica-székház alatt található múzeummá alakított hidegháborús óvóhely megnyitása is.

Nehéz szervezés

„A kézművesek 200 fős listájából ha úgy vesszük, majdnem a felét teszik ki azok, akik csődbe mentek, felhagytak a műveléssel vagy az öreg generációból sokan meghaltak, s nincs, aki folytassa” – mondta az egyik főszervező, Ferenczi Zsolt, így érzékeltetve a két, mögöttünk levő járványos év hatását. Társa, Kovács György pedig arról beszélt, hogy míg rendesen az év utolsó hónapjaiban szokták megszervezi a Komáromi Napokat, úgy most csak február második felében tudtak nekilátni a munkának. A koronavírus még mindig nem múló árnyékában, a társadalmat sújtó megszorítások miatt a polgármester hangsúlyozta, igyekeztek figyelni az emberek árérzékenységére is: „Nem szeretnénk, hogy ez ne egy közösségi ünnep legyen. Ezért például arra kértük a borászokat, hogy hozzanak alsóbb kategóriás borokat is, mert az nem lehet, hogy ne legyen valakiknek elérhető ez a fesztivál. Tisztában vagyunk azzal, hogy a méregdrága energiával megsütött libamáj nem lesz olcsó, de lesznek olcsó ételek is”.