Lúcson is készülődtek a húsvétra

Szombat délután szinte teljesen megtelt a lúcsi kultúrház nagyterme, elsősorban zsibongó gyerekekkel. A Lúcson nemrég megalakult Rákóczi Szövetség helyi szervezete, a helyi Vöröskereszt valamint az önkormányzat, közösen szervezték meg első alkalommal a Húsvétváró délutánt. Elsőként a „Kincsesláda” bábszínház mutatkozott be két előadással, amely kicsiket, nagyokat egyaránt magával ragadott. Az előadás után rengeteg finomsággal készült a három szervezet, valóságos terülj-terülj asztalkám várta a vendégeket. Miután mindenki kedvére kóstolgatta a kínálatot, kezdődhettek a kézműves foglalkozások. Itt is nagy volt a kínálat, elsősorban a hagyományos tojásfestés technikákat sajátíthatták el a gyerekek, de a felnőtteket is érdekelte. Lehetett húsvéti gipszformákat festeni és megtanulni, a dekupázsolási technikát is.

A Rákóczi szövetség által már korábban meghirdetett rajzverseny kiértékelése is ezen a napon volt. A rajzversenyen öttől tíz éves korú gyerekek vettek részt, a rajzok témája pedig a Húsvét volt. Az első díjat Bugár Ádám nyerte el, és külön díjakat kaptak Mészáros Leila „A kiscsirke Húsvétja” és Fialka Ágoston „A Húsvét keresztény üzenete”című érdekes és fantáziadús rajzaikért. A közönség díját, Varga Csaba nyerte el, aki a legtöbb szavazatot kapta a jelenlévőktől.

Ez volt ugyan az első alkalom, de a szervezők úgy tervezik, hogy ezt a rendezvényt is, a község rendszeres rendezvényei közé sorolják majd a jövőben. Látva a lakosok érdeklődését van is rá remény, hogy ezzel a Húsvétváró délutánnal is egy új hagyomány indul Lúcson.