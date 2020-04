Kérdőjelek a külföldi továbbtanulás körül

Az Új Szó a komáromi Selye János Gimnázium végzős, eddig elsősorban magyarországi és csehországi továbbtanulást tervező diákjait kereste meg a témában. Helyzetük azért bizonytalan, mert az írásbeli érettségi híján például a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárásban – a jelenleg érvényes szabályzás szerint – nem számít majd emelt szintű érettséginek a záróvizsga. A csehországi helyzet egyszerűbbnek tűnik, de a felvételi feltételei még ott sem egyértelműek. A jelek szerint mind Magyarország, mind Csehország dolgozik a lehetséges megoldásokon, de a jelenlegi járványhelyzetben nem egyszerű összehangolni az egyes országok fenekestől felfordult oktatási rendszereit.

Újratervezések, B opciók

A komáromi gimnazisták még nem mondanak le a magyarországi továbbtanulás lehetőségéről, ugyanakkor mindannyiuknak van B terve is. Fonód Lilla az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetére és a Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karára jelentkezett. A szlovákiai érettségik által okozott problémák miatt az oktatási hivatalt, az Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI) és a felvi.hu honlap ügyfélszolgálatát szólította már meg elektronikus levélben, eddig azonban még egyik helyről sem kapott választ. „Biztos, ami biztos” alapon az utolsó lehetséges pillanatban a pozsonyi Komenský Egyetemre is beadta a jelentkezését.

Pastorek Veronika a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakára jelentkezett, egyelőre még nem vette fel a kapcsolatot az egyetemmel, ő ugyanis csak a napokban tudta meg, hogy az érettségik körülötti kérdőjelek miatt elvileg akadályokba ütközhet a továbbtanulása. Számára szintén Pozsony a B opció, mégpedig ugyancsak jogász szakon.

Szeles Bence a Széchenyi István Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakát szemelte ki magának, de úgy tűnik, mind az angol, mind a szlovák érettségi írásbeli részének törlése miatt ellehetetlenülhetnek a tervei. Mint mondja, még nem lépett kapcsolatba az intézménnyel, úgy gondolja ugyanis, hogy még Magyarország részéről sem tisztázódott a helyzet, még ők sem tudják mit és hogyan fognak átszervezni. Így nem látta értelmét, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Valószínűleg ő is megpróbálkozik egy hazai fősulival, mégpedig a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetemmel – de mivel már van egy vállalkozása, lehetséges, hogy arra fordítana most egy évet.

A tárca hallgat

A témával kapcsolatban kerestük a szlovák oktatási tárcát is, tudni szerettük volna, hogy kommunikálnak-e a szomszédos országok minisztériumaival, készek-e segíteni a végzős diákoknak a kialakult helyzetben. Válaszokat azonban több nap elteltével sem kaptunk.

Kényszerhelyzet

„Ha a magyarországi szabályalkotók nem veszik figyelembe, hogy önhibánkon kívül kerültünk ilyen helyzetbe, akkor az nagyon dühítő és igazságtalan lesz. Csak akkor tudnánk megfelelni a Magyarországon érvényes egyetemi felvételi feltételeknek, ha a koronavírus okozta helyzet miatt egy reális időpontig még módosítanák a jelenleg érvényes felvételi szabályozást is. Sajnos, sorsunk nem a saját kezünkben van, hanem a magyarországi hivatalok döntésein múlik” – mondja Fonód Lilla. Pastorek Veronika szerint többen kiszolgáltatottnak érzik magukat az adott helyzetben: „Az idegen nyelvi érettségik kérdésének negatív elbírálása esetén nem a mi kezünkben lenne a döntés joga az egyetemi továbbtanulásunkat illetően, sokkal inkább egy »kényszerhelyzettel« kellene azonosulnunk, mely megszabná, hogy az előttünk álló tanévben csakis szlovákiai felsőoktatási intézményekben tanulhatnánk tovább.”

Szeles Bence ugyanakkor egyáltalán nem érzi dühítőnek a helyzetet: „Úgy gondolom, ez egy szükséges döntés volt, aminek vannak előnyei és hátrányai is. Véleményem szerint biztosan lesz rá megoldás, hiszen ezzel a magyar egyetemek sok diákot veszítenének, és ott is biztosan lesznek változások. Aki szeretne továbbtanulni, biztosan talál valamiféle megoldást arra, hogyan jusson be az egyetemre.”

Egyelőre tájékozódnak

Megkerestük a magyarországi EMMI-t is, több nap után sem kaptunk válaszokat tőlük. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke ugyanakkor elmondta, ő azt a tájékoztatást kapta Budapestről, hogy a magyar kormány jelenleg információkat gyűjt minden szomszédos országból, s e tekintetben egységes szabályozásban gondolkodnak. Az SZMPSZ az ügyben az EMMI-vel, valamint az Információs és Technológiai Minisztériummal vette fel a kapcsolatot. Fekete Irén elmondása szerint a magyarországi fél pozitívan áll a probléma megoldásához.

Határzár és felvételi

Évről évre több száz diák dönt a csehországi egyetemek mellett is, köztük jelentős a szlovákiai magyarok száma is. Úgy tűnik, nyugati szomszédainknál valamivel jobbak a kilátások. A felvételi vizsgákat illetően az év végi jegyek számítanak, ugyanakkor a cseh egyetemekre készülők életét is felkavarja a koronavírus által kialakult különleges helyzet.

Marcsa Dóra a brünni Masaryk Egyetem orvosi karán laboratóriumi diagnosztikán szeretne továbbtanulni: „Mindössze egy e-mailt kaptunk a kiszemelt egyetemtől, amely a felvételi vizsgák időpontjának áthelyezéséről szól. A dátum még mindig kétséges, illetve arra figyelmeztetettek, hogy gyakran látogassuk az egyetem hivatalos weboldalát bővebb információért, mivel a vizsgák napja változhat. Most mi, Csehországba készülő diákok legjobban a felvételi vizsgától félünk, valamint attól, hogy nem oldják fel a határzárat, így meg sem írhatjuk majd a teszteket. Ha mégsem tanulhatnék Csehországban, akkor persze maradnék itt, mivel Szlovákiában is beadtam egy egyetemre a jelentkezésemet.”

Nyelvvizsgát tesz

Lengyel Barbara a Brünni Műszaki Egyetemen szeretne továbbtanulni: „Fel kell mutatnom egy minimum B2 szintű szlovák vagy cseh nyelvtudást. A cseh intézmények több lehetőséget kínálnak fel, amelyek közt a szlovákiai diákoknak a B2 szintű szlovák érettségi is szerepel, így már csak a sikeres érettségi elvégzése miatt kellett aggódnom. Az írásbeli érettségik elmaradásával azonban számomra is kérdésessé vált, elfogadják-e a szlováknyelv-érettségimet az írásbeli nélkül. A szóbeli rész szubjektívnak mondható, az elmaradt írásbeli rész pedig központilag javított, reálisabb képet mutat a diákok valós nyelvtudásáról. Az egyetemmel eddig még nem léptem kapcsolatba, felmerült, hogy egy C1-es szlovák nyelvvizsgát tennék.” Barbara úgy látja, a biztonság kedvéért a Szlovák Műszaki Egyetemre is jelentkezni fog.

Marcsa Dóra szerint hiábavaló a háborgás: „Ebben a pillanatban az a fő cél, hogy megállítsuk a vírust, és minden újra visszatérjen a rendes kerékvágásba. A magyarországi helyzetet tekintve teljesen igazságtalannak érzem, hogy nem fogadják el az érettségit írásbeli rész nélkül, hiszen a rendkívüli állapot miatt, teljesen eltekinthetnének az írásbeli résztől, és értékelhetnék csak a szóbeli részt. Remélem, mihamarabb megoldást találnak erre a problémára, hiszen így az egyetemek rengeteg diákot fognak elveszíteni, nemcsak Magyarországon, hanem Csehországban is.”

Lengyel Barbara azokhoz a diáktársaihoz csatlakozik, akik aggasztónak találják a helyzetet: „Önhibánkon kívül történt mindez, amelyet nem tudunk befolyásolni. Senki sem tehet a jelenlegi helyzetről, s nem érezném helyénvalónak, ha valaki emiatt nem tanulhatna ott, ahol szeretne. Remélem, hogy igazságos döntés fog születni, mivel úgy gondolom, mindenki megtett és meg is tesz minden tőle telhetőt a céljai eléréséért, amelyeket egy felsőbb elbírálásnak sem szabadna romokba döntenie.”

Változások hamarosan

Lapunk megkereste a cseh oktatási minisztériumot is. Világosan látszik, hogy még Prágában is keresik a megoldásokat, de ott már több lehetőséggel dolgoznak. A tárca válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy több törvény módosításával reagálnának a kialakult helyzetre, a jogszabály-tervezeteken már dolgoznak. Egyebek mellett módosulhat a felvételi vizsgákat szabályzó törvény, mégpedig úgy, hogy a felvételi eljárás során a diákok érettségi vizsga vagy a szükséges dokumentumok csatolása nélkül is beiratkozhatnának a kiszemelt egyetemre és főiskolára. Dolgoznak továbbá azon is, hogy egyszerűbbé és rugalmasabbá váljon a karok és egyéb felsőoktatási szervek munkája és működése.

A tárca hangsúlyozta azt is, hogy a fejleményekről folyamatosan tájékoztatnak a minisztérium honlapján.