Keleten is tarol a hőség, Kassán tegnap 36 fokot mértek

Kassa/Kisladna (Malá Lodina) | Míg az ország túlnyomó részén, főleg a Dél-szlovákiai területeken a 38-39 Celsius fokot is elérte tegnap a hőmérő higanyszála, a keleti régióban, pontosabban Kassán és környékén valamivel hűvösebb volt. A 36 fokos hőségben így is sokan lettek rosszul, a belvárosban többször is lajtoskocsik segítségével hűtötték az utcákat.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) által közzétett napi statisztika szerint a legmelegebb tegnap (csütörtök) Nyugat-Szlovákia túlnyomó részén és Közép-Szlovákia egyes déli járásaiban volt, ettől függetlenül szinte az ország minden egyes járásában kimondottan meleg időjárás uralkodott. Az SHMÚ már napokkal ezelőtt riasztást adott ki a várható hőség miatt, konkrétan Pozsony, Besztercebánya, Trencsén, Nyitra és Nagyszombat megyékre hármas fokú vörös riasztás volt érvényben. Míg országos szinten a nappali hőmérséklet átlagosan 38 és 39 Celsius-fok között mozgott, Kassán és környékén 35-37 Celsius fok között ingázott a hőmérő higanyszála. Ennek fejében Kelet-Szlovákiában, valamint Nyugat- és Közép-Szlovákia egyes járásaiban másodfokú figyelmeztetés volt érvényben. Az északabbra fekvő, magasabb tengerszint felett elterülő járásokban (Poprád, Késmárk és Ólubló) csupán elsőfokú figyelmeztetést volt érvényben, a hőmérséklet átlagosan 33-34 Celsius-fokig emelkedett.



Marad a hőség

Az SHMÚ péntekre és szombatra is közzétette a magas hőmérsékletre vonatkozó előzetes előrejelzéseket. A hét utolsó munkanapján kissé lehűl a levegő, az ország északabbra fekvő térségeiben már riasztásokra sem kell számítani. A hétvége utolsó napján, vasárnap azonban ismét visszatér a hőség, riasztás nélkül csak a Poprádi járás marad. „Természetesen ez az előrejelzés még változhat” – írták az SHMÚ szakemberei. A TASR által összegyűjtött jelentések szerint a tikkasztó meleg az emberek hétköznapjait is megnehezítette Sokan lettek rosszul a hőség miatt, a mentősöket összesen 108 alkalommal riasztották az ország valamennyi részén. A legtöbb eset Besztercebánya (Banská Bystrica) megyében történt, 19-en lettek rosszul, 13 nő és hat férfi – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Alena Krčová, a mentőszolgálat (OS ZZS) operatív központjának szóvivője. Zsolna (Žilina) megyében 17 eset történt, Trencsén (Trenčín) megyében 16, Eperjes (Prešov) és Pozsony (Bratislava) megyében 13, Nagyszombat (Trnava), Nyitra (Nitra) és a Kassa (Košice) megyében pedig tíz. 36 férfit, 70 nőt és két gyereket láttak el a mentők. Összesen 108 beteget kezeltek, 58 pácienst szállítottak kórházba. „A legfiatalabb páciens egy 3 éves gyerek volt Zsolna megyében, a legidősebb pedig egy 94 éves nő Kassa megyében” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a szóvivő.



Lángoló erdők

A hónapok óta tartó szárazság és a hét elején megérkezett hőhullám nemcsak az emberek szervezetét, hanem a környezetünket is jócskán megviseli. Az esőre szomjazó aljnövényzet és a már-már porszáraz erdők kimondottan nagy veszélynek vannak kitéve ilyentájt. Az elmúlt napokban Kassa közelében is több termőföldön csaptak fel a lángok aratás közben, már több száz hektárnyi gabona vált a tűz martalékává, szerda délutántól pedig a Kassa-vidéki járásbeli Kisladna (Malá Lodina) határában küzdenek a tűzoltók az ott kialakult erdőtűzzel. „A tűz július 20-án ütött ki, a lángok nehezen megközelíthető erdei terepen csaptak fel, egy mintegy 120x180 méteres területen. A tűzoltók munkáját a terep egyenletlensége, a több mint 240 méteres magasság és a forró hőmérséklet is nehezíti. Az előző napokban legalább harminc hivatásos tűzoltó segítette a mentést a helyszínen, valamint a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium egyik helikopterét is a helyszínre küldték. A tűzoltók a helikopterek segítségével ereszkedtek le a fák közé, de ugyancsak a gépek segítségével szállították a szükséges technikát is a helyszínre. A tűzoltási munkálatok a pénteki nap folyamán is folytatódtak. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot” – közölte az Új Szóval Katarína Križánová, az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője.



Figyeljünk oda

Križanová elmondása szerint a tűzesetek leggyakoribb oka a felnőttek hanyagsága és gondatlansága. Egyetlen szikra egy gondatlanul megépített tűzrakóhelyről, egy eldobott cigaretta, egy mezőgazdasági gép vagy egy helytelenül parkoló jármű sok esetben szükségtelen élet-, egészség- és vagyonvesztéshez vagy a természet pusztulásához vezethet. „Felhívjuk a polgárok és a jogi személyek figyelmét, hogy tartsák be a tűzvédelemről szóló 314/2001. sz. törvényből eredő kötelezettségeket és tilalmakat. E törvény megsértéséért a polgárok 331 euróig terjedő pénzbírsággal sújthatók. Ha egy jogi személy vagy egy természetes személy – vállalkozó – követ el hasonló hibát, a kirótt büntetés akár a 16 596 eurót is elérheti” – írta

A tűzoltók a következőkre hívják fel a lakosok figyelmét:

- tilos dohányzás vagy nyílt láng (gyufa, öngyújtó, tűzhely stb.) használata olyan helyeken, ahol fokozott tűzveszély van érvényben,

- tilos a lágyszárú növények, cserjék és fák égetése

- tilos a tűzgyújtás olyan területeken vagy helyeken, ahol tűz keletkezhet vagy terjedhet

- tilos az éghető anyagok égetése a szabadban fokozott tűzveszély idején