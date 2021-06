Kassán is beindult a strandszezon

A keleti nagyvárosban pénteken nyitották meg a város egyik szabadtéri strandját a látogatók előtt, a hét folyamán fokozatosan a többi is kinyit.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az általuk üzemeltetett két strandon – a városi parkban található Rumanová és a vasútállomás melletti Vörös Csillag – néhány újdonsággal indul az idei fürdőszezon. A Rumanová strandon ezentúl nemcsak a strandolók, hanem a járókelők is vásárolhatnak különféle harapnivalót és frissítőket a helyi büfékben. A két strand a nyári szünidőben, illetve a júniusi hétvégéken kilenc órától 19 óráig üzemel, június végéig pedig hétköznapokon is kinyitnak, de csak déli tizenkettőtől. A nagymedencék száma egyik strandon sem bővült, viszont a Vörös Csillag egy új, fűtött jacuzzit kapott, melynek köszönhetően hidegebb időben is élvezhető a fürdőzés, bár egyszerre mindössze heten férnek el benne. Csakúgy mint az előző szezonban, a városi park melletti Rumanová strandon hétköznaponként 7.30 és 8.45 között csak az előre regisztrált úszók használhatják az 50 méteres medencét. A rumanovái és a 33 méteres, elsősorban vízipólómeccsekre szánt vörös csillagi medencéket ezentúl éjszakánként és a hidegebb napokon egy speciális fóliával fedik le. A szakemberek szerint így sokkal gazdaságosabban és gyorsabban tudják felmelegíteni a fóliának köszönhetően kevésbé lehűlt víztömeget. A Rumanová strand tehát már üzemel, a néhány száz méterrel távolabbi Vörös Csillag pénteken, a Kassa-Észak városrészben található Ryba Anička pedig a hét végéig megnyitja kapuit a látogatók előtt.