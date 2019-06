Kassai rendőrök: ne hagyják a gyereket az autóban

A figyelemfelkeltő kampány elsősorban a szülőknek szól, de nem csak nekik, ugyanis egy autóban magára hagyott gyerek óriási felelőtlenséget jelent. „A Ne feledkezz meg rólam az autóban szöveggel ellátott illatosítókat és szórolapokat elsősorban azoknak a sofőröknek fogják osztogatni a nyár folyamán a rendőrök, akiknek gyerekülés van az autóban. A gyerekek a szülők legdrágább kincsei, ezért arra kérjük őket, hogy felelőségteljesek és figyelmesek legyenek. Egy felhevült autóban hagyott gyerek végzetes következményekkel járhat!” – hívja fel a sofőrök figyelmét a kerületi rendőr-főkaptiányság. Mivel az elmúlt évek során nemcsak a tengeren túli és egyre több európai országban, köztük Szlovákiában is történtek hasonló, végzetes kimenetelű esetek, a rendőrség nemcsak a szülőket, de mindenkit arra kér, hogy legyenek nagyon figyelmesek.

A kánikulában minden perc számít

Annak ellenére, hogy az ország második legnagyobb városában Kassán több kórház és gyermekkórház is működik, az általunk megkérdezett orvosok szerint ilyen esetekkel szerencsére még nem találkoztak. „Ha érkezne is hozzánk ilyen beteg, a helyzet súlyát tekintve valószínűleg azonnal a gyermekkórházba irányítanánk át. Azt azonban fontos elmondani, hogy a gyerekeket nemcsak nyáron, de sosem szabad önmagukra hagyni, főleg nem egy bezárt autóban. Ugyanis a tűzó napon álló autó belterében nagyon rövid idő alatt akár 60-70 Celsius fokra is felmelegedhet a levegő, mely egy gyerek esetében akut sokkos állapotot vagy dehidratációt okozhat. A folyamat valójában nagyon egyszerű, az emberi test úgy működik mint egy felhevült motor. Az agy észleli a problémát, és rövid időre lekapcsolja a testet. Ezt nevezzük ájulásnak. Ha a gyerek nem kap azonnali segítséget, és továbbra is a forró autó belsejében marad, az agy folyamatosan lekapcsolja a legfőbb belső szerveket. A belélegzett forró levegő és a testet kívülről bombázó hőség kombinációja a vérkeringés összeomlásához vezet. Végül leáll a szív és beáll a halál. Persze nagyon sok függ a testbe bevitt folyadék mennyiségétől is, és attól is, hogy mennyi idejig volt a gyerek a forró autóban, de ettől függetlenül sosem szabad őket magukra hagyni. Egy forró nyári napon álló autóban már fél óra is élet-halál kérdése lehet, nem beszélve arról, hogy a legsérülékenyebb korosztályt a 0 és 3 év közötti gyerekek jelentik” – nyilatkozta lapunknak Mátyás Flórián, a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház traumatológusa.