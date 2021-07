Károk a Galántai járásban

Vasárnap délután hatalmas eső zúdult le Jókán. „Az utcákon 40-50 cmes víz állt, elöntötte a házakat, pincéket. 17 órakor jelentettük ki a kettes fokozatú árvízvédelmi készültséget, és a helyi tűzoltók azonnal megkezdték a víz szivattyúzását. Nemcsak a lezúduló esővíz okozott gondot, hanem a feltörő szennyvíz is, mivel a szennyvízhálózat nem győzte elvezetni az esővizet. Tucatnyi önkéntes vett részt három tűzoltóautóval, két ciszternás autóval és további szivattyúkkal a bevetésben. Vasárnap 23 óra után nagyjából rendeződött a helyzet, de a szivattyúzást hétfőn délelőtt fejezték be a tűzoltók, 10 óra előtt. Több ezer köbméternyi vizet kellett kiszivattyúzni” – fejtette ki Gabriel Kiš polgármester. Hozzátette, vannak olyan helyek Jókán, ahol nagyobb mennyiségű csapadék esetén elönt bizonyos területeket a víz, de ilyen hirtelen és ekkora mennyiségben lezúduló esőre még nem volt példa, az idősebb lakosok sem emlékeznek hasonlóra.

Hidaskürtön vasárnap 16 óra után kezdődött a vihar. „A szolgálat már előre jelezte a közelgő vihart, és miután lezúdult a töménytelen mennyiségű eső, a tűzoltóparancsnok riadót hirdetett ki. Nyolc önkéntes tűzoltó a technikával együtt kivonult a helyszínre. A Fő utcán, a Malom utcában és a magán-szakközépiskola előtt az esővíz elöntötte a köztereket, parkolókat, utakat, járdákat. Minden járhatatlan volt. Elsősorban ezekről a helyekről kellett a vizet eltávolítani, később pedig a családi házak pincéiből kiszivattyúzni a vizet. Az utcákon közben tavak alakultak ki, azokat is el kellett távolítani” – részletezte Rózsár Tibor, Hidaskürt polgármestere, aki maga is részt vett a bevetésben, mivel önkéntes tűzoltó. Megtudtuk tőle, hogy egy 8 ezer literes tartálykocsival körülbelül tízszer fordultak, a tűzoltóautó tizenkétszer telt meg, ami 3600 liter vizet jelent, és egy további 3 ezer literes tartálykocsival tizenkétszer kellett fordulni. Ekkora mennyiségű vizet szivattyúztak ki a közterületekről és a pincékből. A polgármester szerint további problémát okozott a szennyvízelvezetés. „Sok helyen, miután az esővizet eltávolítottuk, megjelent a szennyvíz, amely néhány családi ház pincéjébe is bejutott, így a továbbiakban ott segédkeztünk. Tavaly sikerült felújítani, kimélyíteni, kitisztítani a vízelvezető árkokat, ami részben segített abban, hogy nem keletkeztek nagyobb károk, de ekkora mennyiségű víznél nem volt esély arra, hogy elkerüljük a szivattyúzást. Ismerjük a község kritikus pontjait, ezért ott kezdtük az árkok felújítását, de hihetetlen, sosem látott mennyiségű víz zúdult le” – tette hozzá Rózsár Tibor.

Tánczos Zoltán, a Galántai Járási Tűzoltóság parancsnoka azzal egészítette ki, hogy a járási tűzoltóság a Dunaszerdahelyi járásban nyújtott segítséget ugyancsak a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esővíz eltávolításában, elsősorban Somorján, valamint a tallósi önkéntes tűzoltók is a Dunaszerdahelyi járásban segítettek a hétvégén. Szered környékén ugyancsak gondot okozott a lezúduló esővíz, szombaton is és vasárnap is ki kellett szállniuk a járási tűzoltóknak több kisebb bevetésre.