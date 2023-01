Kamocsai Gál László értékmegőrző munkája

A községháza dísztermében találkozunk, ahol az érkezésünkre Kamocsai Gál László már kikészítette az asztalra az eddig megjelent kiadványait, a krónikákat és a fényképalbumokat, így valóságos időutazásban van részünk a történeteinek köszönhetően.

Nyitott szívvel élni

Már a beszélgetésünk első perceiben nyilvánvaló, hogy Gál László, aki később, nótaénekesként, versenyek résztvevőjeként vette fel a Kamocsai előnevet, már gyerekként is érzékenyen, nyitott szívvel figyelte a környezetét. Sok időt töltött a nagyszüleinél, később ott is ragadt, hogy a segítségükre legyen. „Az első kapcsolatom a Csemadokkal az ugyancsak kamocsai születésű Őszi Irma néninek köszönhető. Irma néni a kulturális szervezet érsekújvári járási titkára volt. Az első élmények nyolc-kilenc éves koromhoz köthetők, amikor Irma nénit elkísérhettem különféle rendezvényekre” – kezdi történetét Kamocsai Gál László. A Csemadok-életműdíjas Őszi Irma, akitől később beszélgetőtársunk átvette a Csemadok krónikájának a vezetését, a múlt század hetvenes éveiben a legkisebb magyar községekbe is elvitte őt, a legtöbb helyen még kultúrház sem volt. Lászlót már gyerekként megérintette, ahogy ezekben a közösségekben tisztelték és szerették egymást, és példaértékűnek tartotta az összefogásukat. „Akkor még működött a kisiskola Kamocsán, és egy-egy rendezvényen szavaltam. Később Szímőn folytattam az alapiskola felső tagozatát, ahol Pénzes István tanítóként, irodalomtanárként tevékenykedett. Több irodalmi összeállítást készített, ezek a versek a mai napig bennem élnek, és minden élethelyzetben új és új értelmet kapnak. Az olvasás által gazdagodik az ember szókincse, a magyar nyelv csodálatos és rendkívül sokszínű! Pénzes István és Vörös Péter, kamocsai születésű író, költő idejében kezdték ismét felfedezni Lukács Pál költő, ifjúsági író, a magyar gyermekirodalom úttörőjének életútját, egy 1930-ból való Szeretetnaptár alapján, melyet a református egyház adott ki, megtalálták a sírját” – mondta Kamocsai Gál László.

Gazdag életút

Három évtizede rendeznek Lukács Pál Napokat és 2017-től adják át a Lukács Pál Irodalmi és Közéleti Díjat. Megnyitották a jeles személyiség emlékszobáját a helyi kultúrházban. „Az ember annyi mindent kapott azoktól, akik rövidebb-hosszabb ideig ott voltak az életében. Viszem tovább a tőlük nyert ismereteket, én is elkezdtem a magam gyűjtéseit, illetve azok megírását. Először a temetési énekeket dolgoztam fel egy régi református énekeskönyvből, majd az első igazán nagy munkám a kamocsai református egyház 450 éves történetének a feldolgozása volt. Valamikor magam is énekeltem a református énekkarba, egy időben presbiter is voltam, és a mai napig segítek, amikor erre szükség van. Később feldolgoztam Kamocsa lakodalmas szokásait, mivel egy ideig vőfélyként is munkálkodtam” – egészíti ki az elmondottakat Kamocsai Gál László. A Csemadok Kamocsai Alapszervezetének jelenleg 105 tagja van, és László 42 éves korától, azaz egy évtizede vállalja az elnöki feladatokat. Kamocsa önkormányzatával, Lukács Imre polgármester támogatásával, a helyi szervezetekkel, a nyugdíjasok klubjával szorosan együttműködve erős, összetartó közösséget alkotnak. Mintegy húsz évvel ezelőtt kezdődtek Kamocsai Gál László életében azok a fellépések, amelyeken magyar nótaénekesként is megmérettette magát, és nótabálok szervezőjeként is. Jubileumi évek alkalmából Petőfi és Ady irodalmi színpadokat szerveztek Kamocsán. Egy-egy sikeres előadással Kantár Évának a biztatására, akit a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának és szímői alapszervezetének elnökeként ismert a közösség, a szomszédos Szímő községben is bemutatkoztak. Kamocsai Gál László fájó szívvel emlékezett meg beszélgetésünk során a tavaly februárban elhunyt Kantár Éváról, akinek Vág menti találkozóin, irodalmi estjein állandó vendég volt.