Jung György Emlékkupa – nemzetközi kajakverseny Párkányban

Szélcsendes, remek idő és kiváló hangulat jellemezte a rendezvényt, a helyi TJ Dunaj kajak-kenu szakosztálya 24 versenyzővel szerepelt a mezőnyben. Minden évben egyre több klub érkezik a kupára, idén Magyarországról és Szerbiából is jöttek vendégek, de Szlovéniából is fogadnak résztvevőket. A párkányiak remekül szerepeltek, Vágvölgyi Marcell például a legnépesebb kategóriát, a K1-est nyerte meg. „Nagyon örülünk az ifjúsági válogatott versenyzőnknek, a többiek még vízen vannak, de küzdünk, ugyanakkor mindenkin mosolyt és elégedettséget látok“ – mondta el lapunknak Maršal Zorán szakosztályvezető. A szakember az idény további eseményeiről is beszélt. „Mi kezdtük a szezont, a mini kajakosoknak ez az első versenyük idén, minden hétvégén versenyeken vagyunk, a május-júniusi naptár már betelt. Szlovéniába, Magyarországra, Csehországba utazunk nemzetközi versenyekre, az ifjúsági válogatott versenyzőim is részt vesznek több nemzetközi viadalon. Bízom benne, hogy jól fogunk szerepelni egész évben, a gyerekeknek drukkolunk, kitartást, élményeket és sok sikert kívánunk, mindenben igyekszünk támogatni őket“ – mondta Maršal Zorán. A Jung György Emlékkupával a legendás sportemberre és szervezőre emlékeznek, arra, aki Párkány egész sportéletét minőségi szintre emelte. Jung György meghatározó egyénisége volt a párkányi sportéletnek. Ott volt a papírgyári sportegyesület alapításakor és ő kezdeményezte a csónakház építését is. „Ez egy gyönyörű, olimpiai sportág, örülök, hogy egyre több fiatal műveli magas szinten, ebben segítünk szakmailag, szervezésben és háttérrel is“ – közölte a szakosztályvezető. A Jung György Emlékkupa versenyeredményeit a live.canoeing.sk internetes oldalon olvashatják.