Jung György Emlékkupa – kajakverseny Párkányban (FOTÓK)

Szeptemberi nyár, napfényes délelőtt, remek hangulat, sok - sok kajak a Dunán. Szombaton, szeptember 16-án, a Mária Valéria hídnál tartotta meg a Jung György Emlékkupa idei kajakversenyét a TJ Dunaj sportegyesület. Mint azt Jozef Kužel versenyigazgató lapunknak elmondta, ezzel a rendezvénnyel a legendás sportemberre és szervezőre emlékeznek, arra, aki Párkány egész sportéletét minőségi szintre emelte.

„Jung György meghatározó egyénisége volt a párkányi sportéletnek. Ott volt a papírgyári sportegyesület alapításakor és ő kezdeményezte a csónakház építését is – az még ún. Z akcióban épült. Én még gimnazistaként vettem részt az építésében, brigádra jártunk. Tehát a mai verseny egy kellemes és tisztelgő emlékezés Jung Györgyre“ – közölte a versenyigazgató. A versenyen tömeges rajttal indultak a résztvevők, különböző korosztályokban, de a zsűri nem csak az időt pontozta.

Az időt is figyelembe vesszük, de nem csak azt. Az első hat beérkezőt díjazzuk. Az első hármat oklevéllel és éremmel, aztán tárgyi ajándékokkal is. A Jung Emlékkupa nem számítódik bele a Szlovák Kupába, mert eredetileg áprilisban rendeztük volna meg, de akkor magas volt a Duna vízszintje, veszélyes lett volna, ezért tettük át a mai mai napra. De még a mai terminus sem teljesen szabad, mert éppen ma Lengyelországban is van ifjúsági verseny – tehát az idősebb kategóriák inkább oda mentek –taglalta Jozef Kužel.