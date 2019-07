Jól kivehető holdfogyatkozás lesz kedden este

„Július 16-án 20.40-kor kel a Hold, a részleges holdfogyatkozás 22.01-kor kezdődik. A legnagyobb kiterjedésű holdfogyatkozás 23.31-kor következik be, ekkor a Föld árnyéka a Hold 65 százalékát fogja eltakarni. 00.59 perckor vonul le teljesen az árnyék a Hold korongjáról” - magyarázta Ján Svoreň, az akadémia tátralomnici (Tatranská Lomnica) csillagvizsgálójának munkatársa. „A holdfogyatkozások elsötétedésének mértéke és színe is változó, ezt sok tényező befolyásolja, például a légkör összetétele, de akár az erős vulkánkitörések is, amikor sok hamu kerül a légkörbe. Ilyenkor sokkal sötétebb a Holdat takaró árnyék. Az elsötétedést a Danjon-skála segítségével mérjük” - magyarázta Svoreň.



Kedden este a Szaturnusz is megfigyelhető lesz a Vízöntő csillagképben, továbbá a Jupiter a Kígyótartó csillagképben.