Jelentősen romlott a járványhelyzet a Komáromi járásban

December 21-től kezdődően a RÚVZ egy sor korlátozást vezetett be a Komáromi járás egészében. Mind kül-, mind beltéren tilos a kulturális vagy sportesemények, instentiszteletek megtartása, emellett nem lehetséges a szociális intézmények látogatása, valamint a céges találkozók és bármilyen olyan összejövetel megszervezése, ahol ételt és italt fogyasztanak a jelenlevők. Vannak azonban kivételek is, hiszen az előzőekkel szemben megengedett a regisztrált sportklubok eseményeinek megtartása, illetve legfeljebb hat főig engedélyezett a kültéri aktivitás is. Ugyancsak meg lehet tartani a keresztelőket, a esküvői és temetési szertartásokat, valamint azokat a családi találkozókat, ahol a résztvevők közvetlen rokoni kapcsolatban állnak.

Helena Uríčková, a RÚVZ igazgatóhelyettese és epidemológiai osztályának vezetője az Új Szónak elmondta, múlt hét során folyamatosan emelkedett a napi esetszám, december 17-én már átlépte a 200-as határt is. „Láttuk, hogy valami történik, ezért lépnünk kellett“ – hangsúlyozta. Csaknem az összes elvégzett PCR-teszt pozitív eredménnyel járt ebben az időszakaszban, 615 koronavírusos esetre derítettek ilyen módon fényt – amelyhez hozzáadódott még 242 pozitív antigénes teszteredmény is. A helyzetet az sem enyhítette, hogy közben 276 gyógyultat evidáltak. A napi esetszám növekedése egyelőre nem érezteti a hatását a komáromi kórházban, ahol jelenleg 19 igazoltan koronavírusos személyt ápolnak, míg 3 főnél még nem bizonyosodott be a fertőzést – vagyis nincs még kimerítve a összes kórházi férőhely.

Aggodalomra ad okot, hogy három idősotthonban tartanak számon nagyobb gócpontokat. Ezekben a múlt hét folyamán összesen 201 személy teszteredménye bizonyult pozitívnak. Emellett öt másik szociális intézményen belül is kimutatták a Covid-19-et, de még nem tudni, mennyire beszélhetünk kiterjedt fertőzési láncokról ezekben az esetekben. Amint arról múlt héten olvasóink is tudomást szerezhettek, a Komáromi járásban az idei évben eddig két személy hunyt el igazoltan a Covid-19 szövődményeibe, míg másik két főnél más betegség okozta az elhalálozást, de a koronavírus is aktív volt a szervezetükben. Az epidemológus érdeklődésünkre elmondta, mind a négy eset egy-egy idősotthonból származott, ezért is nyugtalanító most a vírus terjedése a szociális otthonokban.

Helena Uríčková hozzáfűzte, egyre több járásbeli iskola érdeklődik a tömeges tesztelés lehetőségei felől, amelyet január 7-8-a körül végeznének el. Ami az új, nyilvános tesztelőpontokat illeti a Komáromi járásban, nincsenek új fejlemények. Antigénteszteket továbbra is csak három komáromi és egy gútai helyszínen lehet elvégeztetni.